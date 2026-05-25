За яких тварин в Україні можуть оштрафувати і навіть посадити: повний перелік тих, кого не треба нести в будинок

Деякі види можна тримати вдома

Прагнення завести екзотичну тварину в якості домашнього улюбленця в Україні все частіше стикається із жорсткими законодавчими обмеженнями. Чинні нормативно-правові акти чітко визначають перелік представників фауни, утримання яких у приватних будинках чи квартирах є незаконним. Метою таких заборон є не лише захист самих громадян від потенційної небезпеки, але й недопущення жорстокого поводження з дикими тваринами.

Яких тварин заборонено утримувати у приватній власності

Відповідно до встановлених в Україні правил, громадянам категорично заборонено купувати та утримувати в домашніх умовах такі категорії представників дикої природи:

Великі хижаки: Леви, тигри, ведмеді, леопарди та гепарди. Окрім прямої загрози для життя господарів та сусідів, ці тварини потребують специфічного простору та умов, які неможливо відтворити у приватному секторі.

Примати: Шимпанзе, макаки, бабуїни та капуцини. Вони мають складну соціальну структуру та можуть проявляти непередбачувану агресію.

Отруйні плазуни та членистоногі: Кобри, гюрзи, а також небезпечні павукоподібні (зокрема, скорпіони та тарантули).

Великі рептилії: Крокодили та алігатори.

Хижі та рідкісні птахи: Орли, яструби, сови, а також будь-які пернаті, занесені до Червоної книги України.

Морські ссавці: Дельфіни, тюлені та моржі (їхнє утримання поза спеціалізованими науково-демонстраційними центрами є прямим порушенням закону).

Умовні дозволи та застереження експертів: єноти, тхори та змії

Далеко не всі екзотичні тварини потрапили під абсолютне табу, проте щодо деяких із них діють суворі обмеження або ж фахівці закликають до максимальної обачності:

Єнот-полоскун: Юридично ця тварина не заборонена для домашнього утримання. Проте зоологи наполегливо попереджають: єноти залишаються дикими за своєю природою. Вони схильні до раптових спалахів агресії, мають руйнівну поведінку в приміщеннях і потребують величезної уваги.

Тхори (фретки): Утримання цих тварин в Україні повністю легальне, але за однієї ключової умови — власник зобов'язаний мати на руках повний пакет офіційних ветеринарних документів, що підтверджують здоров'я та вакцинацію звірка.

Змії (неотруйні види): Такі плазуни, як, наприклад, маїсовий полоз, класифікуються як умовно дозволені. Щоб законно утримувати таку змію вдома, господар повинен володіти офіційними документами, які чітко підтверджують легальне походження тварини (що вона не була вилучена з дикої природи незаконним шляхом).

Що каже закон про захист тварин від жорстокого поводження

Базовий Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" встановлює жорсткі рамки взаємодії з представниками фауни. Зокрема, документом суворо забороняється:

Перебування у приватній власності громадян видів тварин, які законодавчо закріплені як заборонені для фізичних осіб.

Створення неналежних умов для життя, тривале ізолювання тварин від природного середовища без забезпечення їхніх базових потреб, а також будь-які форми знущання чи фізичного насильства.

Експлуатація диких тварин у комерційних, розважальних чи рекламних цілях. Зокрема, під забороною залишається їх використання у циркових виставах, для організації платних фотозйомок на вулицях, а також як "живих атракцій" чи елементів декору в ресторанах, відпочинкових комплексах та готелях.

Порушення цих норм тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність із конфіскацією тварин та передачею їх до спеціалізованих реабілітаційних центрів.

