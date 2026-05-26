"Хто крайній?": яку грубу помилку роблять українці в чергах до каси "АТБ"

Анастасія Мокрик
Чи правильно казати "хто крайній?"
Чи правильно казати "хто крайній?".

Мовознавець пояснив поширену мовну звичку

У чергах біля кас супермаркетів, наприклад таких як "АТБ", нерідко можна помітити, що покупці роблять одну й ту саму помилку, коли хочуть зайняти місце у черзі. Багато хто за звичкою говорить "хто крайній?", хоча насправді це неправильно.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як грамотно поставит питання для уточнення свого місця у черзі.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко під час експрес-уроку в ефірі "Сніданок з 1+1" пояснив, що вислів "хто крайній" — це неправильна форма питання. Правильно буде — "хто останній у черзі?".

"Багато людей уникають слова "останній" через те, що одне з його значень має такий негативний відтінок — нікчемний, найгірший серед інших, поганий. Але дарма. Бо головне значення слова "останній" — той, що закінчує собою ряд предметів, явищ, дій. А ось "крайній" — це той, що скраю, з краєчку", — пояснив Авраменко.

Крайній використовується для позначення чогось, що знаходиться на краю, кордоні чи у фінальній частині чогось. Наприклад:

  • крайня межа поля;
  • крайній будинок на вулиці;
  • крайня точка маршруту.
Як грамотно поставити питання для уточнення свого місця у черзі
Як грамотно поставити питання для уточнення свого місця у черзі.

