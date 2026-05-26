Коли додавати чорний перець у каструлю правильно? Перевірте, чи не псуєте ви смак страви

Невчасно доданий чорний перець робить страву несмачною

Здається, що у додаванні чорного перцю у страву нема нічого складного. Але навіть із такою звичною спецією легко помилитися, і тоді смак стає гірким або різким.

Багато хто додає мелений чорний перець одночасно з сіллю на самому початку варіння. А це якраз те, чого робити не варто. Розповідаємо, коли потрібно це робити.

Чому не можна додавати мелений перець на початку готування

Мелений чорний перець містить ефірні олії, які є головним джерелом його аромату. Щойно перець потрапляє в гарячу рідину, ефірні олії починають інтенсивно вивільнятися. При тривалому нагріванні вони руйнуються, аромат зникає, і замість нього з'являється неприємна гіркота. Особливо помітно це в легких бульйонах, зазначає портал Ofeminin.

Тим часом цільний перець-горошок поводиться інакше. Він значно краще переносить кип'ятіння, бо ефірні олії зберігаються всередині зерна. Тому горошок можна додавати в суп приблизно за 20–25 хвилин до готовності, а перед подачею просто виловити його з тарілки.

Коли правильно додавати мелений перець

Мелений чорний перець потрібно додавати у самому кінці приготування або вже безпосередньо в тарілку. Так він зберігає весь свій аромат і підкреслює смак страви, не перебиваючи його. У кремових супах-пюре мелений перець можна додати за 2–3 хвилини до кінця приготування. Так він встигне розкрити аромат, але не встигне дати гіркоту.

Купуйте перець невеликими порціями і зберігайте в закритій скляній банці в темному місці. Ця спеція втрачає до половини аромату вже за кілька місяців зберігання у відкритому пакеті. Якщо є можливість, перемолюйте перець безпосередньо перед додаванням у страву. Свіжозмелений перець значно ароматніший за той, що вже давно перетворився на порошок.