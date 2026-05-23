Які спеції не можна класти в бульйон. Вони лише псують смак

Не всі спеції покращують бульйон. Деякі з них можуть повністю зіпсувати його смак і аромат

Хороший бульйон має бути прозорий, ароматний і насичений. Для його приготування потрібні лише якісне м’ясо, овочі, вода і час. Багато кулінарів-початківців припускаються помилки, намагаючись "покращити" смак великою кількістю приправ. Проте деякі з них можуть зіпсувати страву.

Що не можна додавати в бульйон

Перше, чого варто уникати — розмарин. Це трава зі смолистим, різким ароматом, яка чудово підходить до запеченого м'яса чи птиці. Але в бульйоні навіть одна гілочка здатна перебити ніжний, чистий смак страви, запевняє Femcafe.

Ще одна небажана спеція у бульйоні — чебрець (тим'ян). Ця трава має землистий, злегка димний присмак. Чебрець заглушує природну солодкість овочів і м'якість м'яса в бульйоні.

Лавровий лист часто додають у бульйон. Але при тривалому варінні спеція дає надто інтенсивний, злегка гіркуватий смак. Лавровий лист більше пасує до тушкованих страв і рагу.

Дехто додає до страв карі та куркуму заради красивого жовтого кольору. Проте разом із кольором бульйон отримає стійкий східний аромат кмину, коріандру та пажитника. Якщо потрібен золотистий колір, краще взяти цибулину, зняти лише верхній брудний шар лушпиння, розрізати навпіл і припекти зрізом на сухій сковороді без олії. Лушпиння та карамелізований цукор із цибулі нададуть бульйону бурштинового відтінку без жодної куркуми.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зварити прозорий бульйон. Завдяки лайфхаку з пергаментним папером не потрібно знімати піну ложкою чи проціджувати рідину.