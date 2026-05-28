Забудьте про звичне "Галя": як лагідно звернутися до жінки з цим імʼям українською мовою

Про ці 7 форм імені ви ще не знали

Імʼя Галина часто асоціюється зі спокоєм, але українська мова настільки багата й милозвучна, що дозволяє підібрати безліч лагідних варіантів для кожної жінки. Якщо ви хочете потішити свою подругу, сестру чи кохану з цим ім'ям, варто забути про сухі чи запозичені форми.

Наставник з техніки мовлення Адам Діденко каже, що солов'їна має неймовірне різноманіття зменшувально-пестливих форм. Він розповів, як можна ще ласкаво назвати Галину українською?

Для найближчих та друзів чудово підійдуть такі варіанти:

Гала

Галочка

Галюся

Галинка

Галюня

Галиночка

Галинонька

Що означає імʼя

В основі цього популярного імені лежить давньогрецьке слово "галене" (Γαλήνη). У перекладі воно означає "спокій", "тиша", "безтурботність" або "морська гладь". У давньогрецькій міфології Галеною звали нереїду (німфу), яка протегувала спокійному морю, тому ім'я несе в собі енергію гармонії, умиротворення та внутрішньої сили.

