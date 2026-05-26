Вислів про веселку, де є мисливець і фазан: як перекласти його українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Threads вибухнув креативом
У соцмережі Threads з’явилося просте, на перший погляд, питання про переклад відомого мнемонічного вислову "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан" (Ред. в рос. вар), але воно несподівано перетворилося на хвилю креативу. Користувачі почали пропонувати десятки варіантів.
Пост українця у соцмережі під ніком "stratienko.ua" викликав жваве обговорення і користувачі почали пропонувати власні творчі варіанти, намагаючись зберегти ритм і літери.
Посмотреть в Threads
Серед варіантів у коментарях можна зустріти такі:
- "Чепурний Пузатий Жук З’їв Барвистий Свіжий Фрукт";
- "Чапля Осінь Жде Завзято, Буде Сани Фарбувати";
- "Чому Пан Жабу Зʼїв? Бо Сам Француз";
- "Чекав Обіду Журналіст, З’їв Бутерброд, Став Футболіст".
Також користувачі ділилися більш поетичними версіями:
- "Чапля Одягла Жупан, За Болотом Сів Фазан";
- "Чапля Пообіцяла Журавлю Зловити Багато Смачної Форелі";
- "Чарівниця Осінь Жовтень Запросила Бабин Сад Фарбувати";
- "Чарівний Олень Жваво Збирав Букети Синіх Фіалок";
Водночас є офіційний варіант перекладу — "Чому Пінгвіни Живуть Зимою Без Своїх Фантазій", як написали в "Мова ДНК нації".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що насправді означає "трясця твоїй матері".