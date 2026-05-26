Вислів про веселку, де є мисливець і фазан: як перекласти його українською

Марина Бондаренко
Як українці переклали вислів про кольори
Як українці переклали вислів про кольори.

Threads вибухнув креативом

У соцмережі Threads з’явилося просте, на перший погляд, питання про переклад відомого мнемонічного вислову "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан" (Ред. в рос. вар), але воно несподівано перетворилося на хвилю креативу. Користувачі почали пропонувати десятки варіантів.

Пост українця у соцмережі під ніком "stratienko.ua" викликав жваве обговорення і користувачі почали пропонувати власні творчі варіанти, намагаючись зберегти ритм і літери.

Серед варіантів у коментарях можна зустріти такі:

  • "Чепурний Пузатий Жук З’їв Барвистий Свіжий Фрукт";
  • "Чапля Осінь Жде Завзято, Буде Сани Фарбувати";
  • "Чому Пан Жабу Зʼїв? Бо Сам Француз";
  • "Чекав Обіду Журналіст, З’їв Бутерброд, Став Футболіст".
Як українською сказати "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан"
Також користувачі ділилися більш поетичними версіями:

  • "Чапля Одягла Жупан, За Болотом Сів Фазан";
  • "Чапля Пообіцяла Журавлю Зловити Багато Смачної Форелі";
  • "Чарівниця Осінь Жовтень Запросила Бабин Сад Фарбувати";
  • "Чарівний Олень Жваво Збирав Букети Синіх Фіалок";

Водночас є офіційний варіант перекладу — "Чому Пінгвіни Живуть Зимою Без Своїх Фантазій", як написали в "Мова ДНК нації".

Як українською сказати "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан"
#Українська мова #Веселка #Фраза