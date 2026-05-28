Кого не мобілізують влітку 2026 року: повний перелік категорій та хвороб

Які правила призову до лав ЗСУ працюватимуть влітку 2026 року

В Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація, проте чинне законодавство визначає низку категорій громадян, яких не можуть призвати або які мають право на відстрочку. Влітку 2026 року правила мобілізації, як і раніше, залежать від стану здоров’я, сімейних обставин, професії та навчання.

ТСН.ua пояснює, кого влітку 2026 року не можуть мобілізувати та хто може отримати відстрочку. Передусім призову не підлягають чоловіки, яких офіційно визнали непридатними до військової служби за станом здоров’я. Відповідне рішення ухвалює військово-лікарська комісія після медичного огляду.

Кого не можуть призвати до ЗСУ

Мобілізації не підлягають чоловіки віком до 25 років, які не служили в армії та не перебувають у запасі. Вони мають статус призовників і можуть вступити до війська лише добровільно — за контрактом "18–24".

Однак із цього правила існує виняток. Якщо особа до 25 років уже проходила військову службу або має військовий вишкіл, вона автоматично стає військовозобов’язаною. У такому випадку її можуть мобілізувати ще до 25 років.

Для більшості військовозобов’язаних граничний вік перебування на службі становить 60 років. Для представників вищого офіцерського складу цей термін можуть продовжити до 65 років. Після досягнення 60-річного віку також дозволено залишатися на службі добровільно — на контрактній основі.

Не підлягають мобілізації й громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час захисту України.

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Відстрочка означає тимчасове звільнення від мобілізації. Закон визначає кілька підстав для її отримання: сімейні обставини, навчання, робота або стан здоров’я.

Не мобілізують чоловіків, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів.

Право на відстрочку також мають батьки, які самостійно виховують дитину, доглядають дитину з інвалідністю або опікуються близькими родичами з інвалідністю I чи II групи.

Окремо закон передбачає відстрочку для родин, де один із подружжя проходить військову службу, а в сім’ї є неповнолітня дитина.

Підставою для відстрочки або повного звільнення від служби може бути й стан здоров’я. Зокрема, це стосується осіб з інвалідністю I, II або III групи. Крім того, до одного року відстрочки можуть надати тим, кого військово-лікарська комісія (ВЛК) тимчасово визнала непридатними.

Тимчасове право не бути мобілізованими мають і деякі студенти — насамперед ті, хто вперше здобуває вищий рівень освіти.

Відстрочку можуть оформити також докторанти, інтерни, педагоги та викладачі, якщо вони працюють щонайменше на 0,75 ставки.

Винятки діють для держслужбовців, суддів, народних депутатів, дипломатів і працівників органів військового управління.

Ще одна категорія — працівники критично важливих підприємств. Це стосується оборонної сфери, медицини, енергетики, зв’язку та інших галузей, від яких залежить стабільне функціонування країни. Для таких працівників передбачений механізм бронювання.

Право на відстрочку мають і цивільні особи, які перебували в російському полоні.

З якими хворобами не мобілізують

Список захворювань, які можуть стати підставою для непридатності до військової служби, визначений наказом Міноборони №402.

Зокрема, йдеться про тяжкі психічні розлади, онкологічні захворювання з метастазами, серйозні хвороби серця, легень, нирок і нервової системи.

Підставою для непридатності можуть бути також тяжкі форми епілепсії, ампутації кінцівок, значні проблеми з хребтом, бронхіальна астма, серцева недостатність або цукровий діабет.

До цього переліку входять і деякі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ, СНІД, туберкульоз та тяжкі форми гепатиту.

Водночас остаточне рішення в кожному окремому випадку ухвалює військово-лікарська комісія. Саме ВЛК визначає, чи є людина повністю непридатною до служби, чи потребує лікування та повторного огляду.

Нагадаємо, у червні 2026 року деякі чоловіки з інвалідністю можуть втратити відстрочку. Стосується це усіх груп.