Луска розповідає всю біографію: як вчені читають "паспорт" риби

Мікроструктура поверхні фіксує сезонні зміни та біологічні процеси

Дізнатись вік риби і навіть деталі її життя можна завдяки лусці. Дивлячись на шари на поверхні тіла водяних жителів, завжди варто звертати увагу саме на склерити.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла завідувачка відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологіня Юлія Куцоконь.

За її словами, на лусці є спеціальні лінії – склерити. Коли вони стають ближчими один до одного і утворюють темне кільце, це свідчить про так званий "зимовий" період. Тобто, коли умови для життя риби стають гіршими.

Вік риби визначити можна за лускою чи поверхнею хребця

"Світлі кільця — це "літні", тому риба активно росте, луска росте разом із тілом риби. А темні кільця — це несприятливі періоди, коли риба менше харчується", — каже співрозмовниця видання.

Луска яльця звичайного, якому 3 роки. Фото: Юлія Куцоконь для "Телеграфа"

Луска йоржа звичайного, якому 3 роки. Фото: Юлія Куцоконь для "Телеграфа"

Також на лусці можна помітити "нерестові" кільця". Вони утворюються під час нересту, оскільки у цей період риба часто їсть менше, її зростання уповільнюється, а більшість енергії спрямовується на формування ікри.

Що луска може розповісти про рибу. Інфографіка: "Телеграф"/ ШІ

Луска у риби — це не просто "візерунок". Це важлива частина її тіла. По-перше, луска виконує захисну функцію та працює як броня. Тобто, заважає паразитам легше проникати в тіло, знижує ризик травм та захищає від пошкоджень (камені, рослини тощо)

Також луска робить тіло риби гладкішим і "слизьким", що допомагає їй вільно плавати у воді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що щуки в Україні стає меншими. Іхтіолог пояснила одразу кілька причин.