Можна забувати про Wi-Fi? Нова технологія передає інтернет за допомогою світла набагато швидше

Світлова бездротова система передає дані без радіохвиль

Вчені створили нову бездротову технологію, яка передає дані за допомогою світла замість радіохвиль.

У лабораторних тестах вона змогла розвинути дуже високу швидкість — понад 360 Гбіт/с — і при цьому витрачала приблизно вдвічі менше енергії, ніж звичайний Wi-Fi, як написали в "Daily Galaxy".

Система працює завдяки масиву мініатюрних лазерів, які одночасно передають кілька потоків даних через простір. У тестах використовували 21 лазер із 25 на чіпі, кожен із яких передавав окремий сигнал, що дозволило досягти рекордної сумарної швидкості.

Компактна мікросхемна платформа з лазерами та оптикою формує структуровану сітку світла для передачі даних

Щоб уникнути перешкод між світловими потоками, вчені застосували спеціальну систему лінз, яка впорядковує та розподіляє промені на приймачі. Це дозволяє кільком сигналам передаватися одночасно без суттєвих втрат якості навіть у межах однієї кімнати.

Дослідники пояснюють, що технологія не має замінити Wi-Fi, а радше доповнити його в місцях із високим навантаженням на мережу. Це може зменшити перевантаження радіочастот і забезпечити більш стабільний зв’язок у майбутньому.

