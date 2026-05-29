До або після смаження: коли додавати сіль до м'яса, щоб воно було соковитим

Якщо посолити м'ясо в неправильний момент, втратиться весь смак

Може здаватися, що у використанні солі нема нічого особливого. Проте саме момент її додавання визначає, чи вийде м'ясо соковитим і ароматним, чи ви отримаєте суху, позбавлену смаку відбивну. Знання кількох простих правил дозволяє контролювати результат.

Справа в тому, що сіль витягує воду з м'яса. Якщо посолити тонкий шматок задовго до смаження, волога вийде назовні і м'ясо просто "засохне" на сковороді. З іншого боку, товсті шматки яловичини або свинини можуть виграти від попереднього засолювання: сіль встигає проникнути всередину й надати більш насиченого смаку.

Коли правильно солити м’ясо

1. Яловичина — заздалегідь або відразу перед смаженням. Для стейків і жаркого добре підходить засолювання за кілька годин до приготування. Сіль встигне рівномірно розподілитися всередині, і м'ясо буде ароматним до самого центру. Якщо часу немає — солять безпосередньо перед смаженням, і це теж дає хороший результат.

2. Свинина — краще безпосередньо перед смаженням. Якщо тільки м'ясо не маринувалося кілька годин у маринаді з сіллю. Тонкі відбивні, посолені заздалегідь, легко пересихають.

3. Куряче філе — тільки перед смаженням. Тонке куряче філе дуже чутливе до солі. Якщо посолити його завчасно, воно виділить рідину і буде "варитися" на сковороді замість смажитися. Для товстих шматків курки — наприклад, стегна — можна додати сіль трохи заздалегідь.

Стейки. Фото freepik.com

Якщо маринад готується на кілька годин або навіть на ніч, сіль у його складі встигає делікатно вплинути на структуру м’яса: вона пом’якшує волокна, завдяки чому воно стає ніжним зовні й залишається соковитим усередині. Водночас для короткого маринування — приблизно до 30–40 хвилин — сіль краще додавати вже безпосередньо перед смаженням. Також варто враховувати, що сіль працює як підсилювач смаку. У поєднанні з перцем, паприкою, свіжою зеленню та кількома краплями лимонного соку вона допомагає розкрити глибину смаку й підкреслити природний аромат м’яса.

Якщо дотримуватись цих простих правил, м'ясо буде зберігати соковитість і смак.

