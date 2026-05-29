На місці Каховського водосховища тепер унікальний ліс (фотопорівняння)

Образу після підриву греблі під водою опинилися 620 квадратних кілометрів території чотирьох областей

Вже 6 червня 2026 буде рівно три роки, як росіяни зруйнували дамбу на Каховському водосховищі. Наразі ця територія буквально перетворилась на величезний ліс.

"Телеграф" покаже, як виглядало водосховище після підриву греблі та як змінилось за три роки. Зауважимо, що унікальний ліс на цій території займає понад дві тисячі квадратних кілометрів.

Про підрив греблі ГЕС на Каховському водосховищі стало відомо в ніч на 6 червня 2023 року. На ранок чимало прилеглих населених пунктів затопило, а територія водосховища спустіла. Тоді екологи говорили про катастрофічні наслідки для екології та зрощення ґрунтів півдня.

Каховське водосховище до підриву та після. Фото: супутникові знімки з мережі

Каховське водосховище після підриву. Фото: відкриті джерела

Наслідки підриву Каховського водосховища. Фото: місцеві канали

За кілька днів після підриву дамби на місці побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який показав усі масштаби лиха. Як видно на фото, ґрунти досить швидко висохли та почали тріскатись, а морська флора та фауна миттєво загинули.

Каховське водосховище після підриву дамби. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Грунти на території колишнього водосховища у 2023 році

Вже за три роки "пустеля" Каховського водосховища буквально перетворилась на ліс. Як показав Олексій Василюк, голова правління громадської організації "Українська природоохоронна група", вже зараз тут можна зустріти дерева висотою в 7 м, стовбур яких сягає розміру зап'ястка дорослої людини.

Каховське водосховище через три роки. Фото: Олексій Василюк

За словами експерта, молодий ліс добре переживає зими та поступово формує новий унікальний ареал. Чимало дрібних тварини та пернатих активно обживають територію. На території колишнього водосховища вже з'явилось близько 400 видів рослин, де основу складають верби та тополі. Розмножуються на повну й комахи, для яких розташування зелені створює ідеальні умови для життя.

