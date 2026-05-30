Назва Varus має прихований сенс. Це більше, ніж просто слово

Мережа супермаркетів Varus отримала назву на честь своїх засновників. Використали перші букви імен Валерія Кіптика та Руслана Шостака ("ВА" + "РУС").

Від "магазинів біля дому" Varus еволюціонував до великого бренду з доставкою.

Перший супермаркет відкрився у Дніпрі у 2003 році. Компанія розширювалася переважно по центральних і східних регіонах України.

У 2014 році під Varus переформатували частину магазинів російської мережі "Перекресток". Це дало новий поштовх та суттєво збільшило присутність на ринку. Також мережа "поглинула" кілька інших брендів, таких як: "Брусничка", "Цент", Billa та Rainford.

Наступними роками кількість магазинів перебільшила сотню. Почали розвиватися нові формати, зокрема онлайн-продажі та dark store (роздрібний магазин-склад без покупців у залі, призначений виключно для обробки та пакування онлайн-замовлень).

Власники експериментували з новими технологіями, зокрема оплатою криптовалютою. Varus робить ставку на швидкість обслуговування та доступність товарів.

