Назва Varus має прихований сенс. Це більше, ніж просто слово

Олена Руденко
В Україні працюють понад 100 магазинів "Варус" Новина оновлена 30 травня 2026, 09:23
Мережа супермаркетів Varus отримала назву на честь своїх засновників. Використали перші букви імен Валерія Кіптика та Руслана Шостака ("ВА" + "РУС").

Від "магазинів біля дому" Varus еволюціонував до великого бренду з доставкою.

"Варус". Фото: rau.ua

Перший супермаркет відкрився у Дніпрі у 2003 році. Компанія розширювалася переважно по центральних і східних регіонах України.

У 2014 році під Varus переформатували частину магазинів російської мережі "Перекресток". Це дало новий поштовх та суттєво збільшило присутність на ринку. Також мережа "поглинула" кілька інших брендів, таких як: "Брусничка", "Цент", Billa та Rainford.

Наступними роками кількість магазинів перебільшила сотню. Почали розвиватися нові формати, зокрема онлайн-продажі та dark store (роздрібний магазин-склад без покупців у залі, призначений виключно для обробки та пакування онлайн-замовлень).

Власники експериментували з новими технологіями, зокрема оплатою криптовалютою. Varus робить ставку на швидкість обслуговування та доступність товарів.

Як розповідав "Телеграф", нове морозиво у Varus стало хітом в Theards. Замість традиційного десерту там продають справжнє заморожене манго.

