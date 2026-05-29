Поминальна субота 30 травня. Що не можна робити напередодні Трійці

Весілля та вінчання небажані цього дня

Цієї суботи християни східного обряду готуватимуться до свята Святої Трійці — П'ятдесятниці. 2026 року Троїцька батьківська субота припадає на 30 травня. Цей день віряни присвячують особливій молитві, духовним роздумам та покаянню, щоб з чистим серцем зустріти зішестя Святого Духа.

У поминальний день люди традиційно приходять до церкви, щоб помолитися за померлих близьких та замовити поминальну службу. У храмах цього дня проходять літургії та молитви за покійних. Після відвідин церкви заведено відвідувати могили рідних, друзів чи знайомих, запалюючи свічку на згадку про них.

Що не можна робити 30 травня

Напередодні Трійці рекомендується відмовитися від м’ясних страв та галасливих розваг. Цього дня важливо уникати сварок, конфліктів та будь-яких з’ясувань стосунків. Також у Троїцьку суботу існують й інші заборони:

Залишати їжу та алкоголь на могилах (церква закликає роздавати продукти нужденним як милостиню).

Поминати людей з образою, злістю чи згадувати їхні погані вчинки.

Вінчатися та проводити весільні урочистості.

Іти в глибоке засмучення і невтішний плач (християнське поминання має бути сповнене надією).

Займатися важкою фізичною працею та роботою на городі, якщо це замінює похід у храм та молитву.

Відмовляти у допомозі чи милостині тим, хто про це просить.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна працювати на Трійцю 2026. Також ми писали, що на 31 травня випадає День Києва.