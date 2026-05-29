Може дати Трампу більше, ніж дружина? У Меланії з’явилася молода суперниця

30-річна американка може стати "ближчою" до Дональда

Меланія Трамп вже понад двадцять років залишається дружиною Дональда Трампа, проте, на думку експерта, його "найкрасивіша" радниця Марго Мартін може давати президенту США те, чого не вистачає у стосунках із першою леді.

79-річного американського лідера давно оточує безліч жінок, але останнім часом особливу увагу громадськості привернула саме 30-річна Марго Мартін — спеціальний помічник та радник президента зі зв’язків із громадськістю.

Інтерес до Мартін різко зріс після недавнього державного візиту Трампа до Китаю, куди перша леді не відправилась. Під час поїздки Марго супроводжувала президента практично всюди, публікуючи в соцмережах залаштункові фото та відео з візиту.

Марго Мартін і Дональд Трамп. Фото: instagram.com/margomartin

Астролог Трейсі Хіггс, як передає Irish news, розповіла, як складаються стосунки Трампа з двома жінками. За її словами, поряд з Марго Трамп може відчувати більше драйву, ентузіазму та емоційного підйому.

Якщо Дональда Трампа розглядати як Близнюка, а Марго Мартін як Лева, то з астрологічної точки зору це дуже динамічна комбінація. Близнюки і Леви люблять енергію один одного, оскільки обидва знаки товариські, емоційні і чудово почуваються в середовищі, що швидко змінюється Трейсі Хіггс астролог

При цьому стосунки з Меланією Трамп, яка за знаком Зодіаку Телець, експерт описала зовсім інакше. "Меланія, ймовірно, забезпечує Трампу емоційну стабільність та впевненість, тоді як Марго приносить енергію, динаміку та натхнення. З астрологічної точки зору він взаємодіє з ними абсолютно по-різному", — зазначила експерт.

Дональд Трамп із дружиною Меланією. Фото: Getty Images

Попри гучні припущення, жодних підтверджень романтичного зв’язку між Дональдом Трампом та Марго Мартін немає. Однак увага до молодої радниці продовжує зростати після кожної її публічної появи поряд із президентом.

Марго Мартін. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у квітні перша леді США "опустила" Трампа на публіці, чим похитнула його репутацію як політика. Вже у травні на урочистому святі Меланія тепло відгукнулася про чоловіка.