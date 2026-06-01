Нижні шафи відходять у минуле: нова система на кухні зручніша і практичніша

Буде більше місця і менше хаосу

Нижні шафи з полицями на кухні поступово замінюють новим рішенням, яке робить зберігання речей простішим і зручнішим у щоденному користуванні. Замість того щоб нахилятися і шукати речі в глибині, достатньо одного руху, щоб отримати повний доступ до всього вмісту.

Їм на зміну приходять глибокі висувні ящики. У чому їх "плюси", написали в "dum zahrada".

У чому переваги такої системи

Серед "плюсів" — зручність використання, економія часу та менше навантаження на спину, адже все знаходиться на рівні огляду. Крім того, такі системи витримують значну вагу і підходять для зберігання посуду, каструль і продуктів.

Кухонні шафи нового типу економлять простір.

Ще один плюс — краща організація простору. Завдяки роздільникам і внутрішнім системам зберігання можна уникнути хаосу навіть у невеликій кухні.

Втім, у такого рішення є й недолік — вища вартість у порівнянні з класичними шафами через складнішу фурнітуру.

Види глибоких висувних ящиків

Існує кілька типів таких шухляд — часткового та повного висування. Перші відкриваються не повністю, тоді як другі дозволяють висунути ящик майже на всю глибину, забезпечуючи повний доступ до вмісту.

Конструкції також різняться за розмірами та конфігурацією: це можуть бути як окремі глибокі ящики, так і системи "ящик у ящику", що дозволяють ще краще впорядкувати речі.

