На головній площі Нью-Йорка пролунали Stefania та "Слава Україні" (відеофакт)

Випадкова розмова українською в Нью-Йорку закінчилася несподівано, але приємно

На головній площі Нью-Йорка — Таймс-сквер — несподівано зазвучала пісня "Stefania" гурту Kalush Orchestra, з якою Україна здобула перемогу на "Євробаченні 2022". Момент потрапив на відео кореспондентки "Телеграфу" Діани Могилєвич.

За її словами, все почалося з буденної ситуації біля фудтрака з американськими хот-догами. Після того як вона зробила замовлення та розмовляла українською, продавець поцікавився, чи вона з України. Почувши ствердну відповідь, він попросив хвилину, взяв телефон і увімкнув "Stefania".

"Я підійшла до траку з американськими хот-догами. Зробила замовлення та просто спілкувалася українською. Продавець запитав, чи з України ми? Ми відповіли, що так. Тоді він сказав хвилинку зачекати, взяв телефон і ввімкнув "Стефанію". Він розповів, що його колишня дівчина також була українкою, і вона багато йому розповідала про нашу країну", — зазначила журналістка.

Вона додала, що під час звучання пісні люди на площі зупинялися та прислухалися. Ба більше, один із перехожих, ймовірно американець, вигукнув: "Слава Україні!". "Це було досить потужно та чуттєво, бо навіть на чужині можна почути українську пісню", — підкреслила Діана.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra представив Україну на "Євробаченні" у 2022 році у Турині та здобув переконливу перемогу, а "Stefania" стала однією з найвідоміших сучасних українських пісень у світі.