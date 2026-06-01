Путін переглянув цілі і терміни війни в Україні: чого і коли чекати від агресора

Російське командування вже не розраховує взяти ключові міста до кінця літа

Попри значні втрати та обмежені успіхи на фронті, Москва продовжує робити ставку на військовий тиск. Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ і Краматорськ залишаються серед головних військових цілей Росії. Водночас експерти не виключають посилення бойових дій на інших напрямках.

Що потрібно знати:

Головна ціль РФ — захоплення Краматорсько-Костянтинівської агломерації

Терміни виконання цих планів перенесли з літа на кінець року

Росія також планує посилювати тиск у Запорізькій, Харківській та Сумській областях

Найімовірнішим сценарієм називають нову мобілізацію в РФ

Ключовим пріоритетом Москви залишається повне захоплення Донецької області. Ціллю визначається Краматорсько-Костянтинівська агломерація, контроль над якою дозволив би Кремлю заявити про "повне взяття Донбасу", йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

За даними співрозмовників видання, російське командування обіцяло Путіну до кінця літа захоплення Костянтинівки, Дружківки, Слов’янська та Краматорська. Однак дедлайни вже зміщуються — тепер йдеться про термін до кінця року. Паралельно РФ планує посилювати тиск на інших напрямках — у Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

Цілі Росії на фронті/ Інфографіка "Телеграф", ШІ, карта DeepStateMAP

Окремо розглядається сценарій потенційного використання нової мобілізації для розширення бойових дій на півночі України — зокрема в напрямку Чернігівщини або через територію Білорусі.

Ракетні удари, тиск і фрагментація: що вкладає Росія в наступний етап війни

Росія не показує готовності до згортання бойових дій та продовжує ставити військові цілі, попри те, що їх не досягає. Компенсувати проблеми на фронті хочуть також ударами по Києву. Це також частина тиску на Україну, щоб змусити до переговорів на умовах Москви. За оцінками співрозмовників видання, РФ здатна здійснювати масовані ракетно-дронові удари приблизно кожні 5–10 днів.

Одним з варіантів озвучили очікування, що Путін, застрягнувши на Донеччині, "не піде в наступну зиму", однак настільки далекі плани президент РФ може не будувати. Водночас, президент Володимир Зеленський згадував про завершення гарячої фази війни до листопада за умови надання гарантій безпеки. На думку співрозмовника видання, США має намір спробувати "заспокоїти ситуацію" до проміжних виборів до Конгресу, які заплановані на 3 листопада.

Сценарій, за якого РФ відмовляється від спроб захопити Донеччину можливий за кількох умов, але варіант заморожування по лінії фронту при отриманні гарантій безпеки вже називають для України "дуже хорошим". Кремлю важливо, аби українці врешті не відчули себе переможцями, тому Росія може висувати нереалістичні умови для України або такі, які будуть неприйнятними. Що ж до подальших дій — Росія може прагнути подолати Україну зсередини, провести "внутрішню політичну фрагментацію".

Чотири можливі сценарії для Путіна

Аналітик Данського королівського оборонного коледжу Андерс Нільсен виділив чотири базові варіанти подальших дій російського керівництва на тлі зростання втрат і обмеженості ресурсів:

Реальне перемир’я — відмова від досягнення максималістських військових цілей і часткова втрата окупованих територій. Такий сценарій дозволив би стабілізувати економіку РФ, однак несе політичні ризики всередині країни. Заморожування бойових дій — зупинка активного наступу зі збереженням контролю РФ над окупованими територіями та продовженням обстрілів. Може супроводжуватися неформальними домовленостями щодо взаємного обмеження ударів по критичній інфраструктурі (НПЗ в обмін на енергетику). Повномасштабна мобілізація — залучення додаткових 300–500 тисяч військових. Цей варіант може посилити армію, він не вирішує системних проблем і створює високі ризики для внутрішньої стабільності режиму. Ескалація конфлікту поза Україною — потенційна спроба розширення війни, зокрема через обмежені дії проти країн Балтії для тиску на НАТО та відволікання ресурсів Заходу.

За оцінками аналітиків, найбільш вигідним для Росії виглядає варіант заморожування конфлікту, однак найімовірнішим у короткостроковій перспективі може стати ставка на мобілізацію як інструмент продовження війни.

