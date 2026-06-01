Від кадрів холоне кров. Як зараз виглядає Алькатрас, де сидів Аль Капоне (ексклюзивний репортаж)

В'язниця пропрацювала лише 30 років

Алькатрас — одна з найвідоміших в'язниць у світі, де були ув'язнені одні з найбезпечніших злочинців. Кореспонденту "Телеграфу" вдалось наживо побачити місце, де сидів сам Аль Капоне та доторкнутись до цієї історії.

Як видно на знімках, наразі в'язницю обладнано як музей. Знаходиться вона на однойменному острові в затоці Сан-Франциско, штат Каліфорнія.

Відвідувачам показують кілька камер, серед них й та, де свого часу сидів сам Аль Капоне. До слова, для правдивості в ліжках навіть лежать манекени, що робить екскурсію ще більш моторошною.

Туристам зазвичай показують камери, бібліотеку, подвір'я, де раніше гуляли ув'язнені. Також є можливість одягти на себе наручники або "посидіти на нарах", придбати сувеніри із видами острова, предмети побуту в'язнів.

Що відомо про Алькатрас

Алькатрас (неофіційно "Скеля" або The Rock) — це легендарна надзахищена федеральна в'язниця США. Вона діяла з 1934 по 1963 рік на однойменному острові. Сьогодні це відомий історичний музей, відкритий для відвідувачів.

В'язниця була створена для утримання найбільш небезпечних, жорстоких та схильних до втечі злочинців. Серед найвідоміших злочинців, які відбували покарання — знаменитий гангстер Аль Капоне, Джордж "Кулемет" Келлі, Елвін Карпіс "Жахливий", Артур "Док" Баркер та Роберт Страуд, "Птахолов з Алькатраса" — який провів за ґратами 54 роки свого життя.

"Скеля" була відома не тільки злочинцями, а й умовами. Адже вона знаходилась на острові (за 2 км від узбережжя), який оточувала крижана вода з сильною течією. На момент відкриття втеча вважалася неможливою. Однак за весь час існування в'язниці було зафіксовано 14 спроб втечі, більшість з яких закінчилися провалом. Найвідомішою стала спроба 1962 року, проте офіційних доказів успішного порятунку втікачів немає.

Цікаво, що в цій же в'язниці було знято відомий фільм "Втеча з Алькатраса" (1979).

В'язницю закрили у березні 1963 року через величезні витрати на утримання та логістику. Оскільки будівля постійно піддавалася впливу солоної води та морського повітря, її споруди почали руйнуватися, а щоденне доставлення прісної води та їжі вимагало надто великих коштів.

