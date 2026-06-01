Нічого не трісне, навіть якщо впаде каструля: чим замінити плитку на кухонній підлозі

Простий спосіб швидко оновити кухню

Довгий час плитка була одним із найпопулярніших варіантів для кухонної підлоги. Але у 2026 році у ремонті все частіше обирають швидкі та зручні рішення, які дозволяють оновити покриття без демонтажу старого.

Новий тренд — система "підлога на підлогу". Її суть полягає в тому, що нове покриття укладають прямо поверх старої підлоги, якщо вона залишається рівною та міцною. Завдяки цьому можна уникнути будівельного сміття, скоротити терміни ремонту та зменшити витрати, як написали в "Оkdiario".

Найчастіше для такого оновлення обирають вінілову підлогу. Вона добре витримує вологу, перепади температур і щоденне навантаження, тому підходить для кухні не гірше за традиційну плитку.

Як виглядає вінілова підлога. Фото: Альберо

Ще одна перевага — простий монтаж. Багато моделей мають замкову або клейову систему кріплення, що дозволяє встановити покриття за один-два дні. У деяких випадках власники житла можуть впоратися навіть без допомоги майстрів.

Де ще можна зробити такий ремонт

Крім кухонь, вінілову підлогу дедалі частіше використовують у ванних кімнатах, спальнях та вітальнях. Вона може імітувати дерево, камінь або кераміку, допомагаючи швидко змінити інтер’єр без масштабного ремонту.

