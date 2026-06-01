Зграї вовкособак загрожують українцям? Зоолог розкрив правду про гібридів
Ці види мають схожу на 99% ДНК
Досить часто можна почути історії про гібридів вовка та собаки, яких бачили десь у лісі. Ці тварини так само небезпечні, як й інші дикі хижаки, однак є один нюанс.
Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, дійсно вовки можуть спарюватись з собаками та давати нащадків, але в дикій природі таких випадків вкрай мало.
"Якщо ми говоримо, наприклад, у вольєрі (схрещуватись — ред.) — так. Але якщо ми говоримо про дику природу (давайте будемо щирими і відвертими) — оці всі генетичні дослідження пересічних експертів "з повітря", базуються лише на їхніх словах", — каже зоолог.
Він пояснює, що визначити "на око" перед тобою вовк чи вовкособака важко. Точну відповідь дасть виключно генетичний тест, коли розшифрують ДНК та зрозуміють, кому вона належить.
"На сьогодні я не маю такої інформації (що в українських лісах є вовкособаки — ред.). Коли ми проводили раніше такі генетичні дослідження, де надавали для аналізу різні зразки тканин вовків зі степу України, тобто і з Херсонської області, з Полісся, з Карпат. Жоден з них не показав, щоб там був якийсь гібрид вовка і собаки", — пояснює Дикий.
Він додає: "Є дуже багато таких "спеціалістів-байкарів", які будуть розповідати, як вони визначають на око здалека на відстані в бінокль, що це є вовко-собачий гібрид, або по кольору хутра відстріляної особини і так далі. Але це не науковий підхід. Це просто байки мисливців".
Зоолог наголошує, що факт наявності гібрида має підтверджувати аналіз, а не просто досвід людини. Окрім того, якщо з наукового погляду схрещування вовка та собаки реальне, це не означає, що воно відбувається регулярно в дикій природі.
"Просто так вовк з собакою спарюватися в дикій природі не буде, якщо є інші вовки. Він її просто з’їсть. Вовки часто полюють в населених пунктах на свійських собак з ланцюгів, особливо в Карпатах або на Поліссі, чи то в центральній Україні, зазвичай, коли немає, що їсти. Переважно це знову ж таки роблять вовки-одинаки, які не мають своєї зграї, бо їм легше так полювати — собака прив’язана. Вона не тікає, "їжа" вже прив’язана на ланцюгу", — резюмує Дикий.
Для довідки
Гібрид вовка і собаки (часто званий вовкособ або напіввовк) — це результат схрещування між вовком та собакою. Ці тварини мають надзвичайну силу та витривалість, проте відрізняються непередбачуваним характером.
Гібриди часто успадковують від вовка гострий мисливський інстинкт і обережність, а від собаки — менший страх перед людиною, що робить їх поведінку складною та іноді небезпечною для звичайних власників.
