Не тільки Київ. Три регіони, які найбільше ризикують провести літо без світла

На ситуацію впливатиме не лише спека

Влітку відключення світла можуть торкнутися усіх областей, але є щонайменше три регіони, де обмеження можуть бути найжорсткішими. У їхній перелік входить не тільки столиця та Київщина.

Про це "Телеграфу" розповів експерт Володимир Омельченко.

За словами експерта, першим у списку регіонів є Харківська область та інші прифронтові регіони. Адже тут є значні руйнування генераційних потужностей та загроза ударів по електромережі врази вища.

Наступним буде Одещина. Ще взимку в Одеській області були великі перебої зі світлом через серйозні пошкодження підстанцій і систем оператора. Наразі тривають ремонтні роботи, але за умови нових атак та сильної спеки, обмежень не оминути.

І третім регіоном Омельченко називає Київ. Тут взимку були чи ненайбільші відключення, окрім того, столиця один з найбільших споживачів країни. При цьому наразі власна генерація столиці не покриває й 20% потреб міста.

Три регіони, де влітку може бути найменше світла

Нагадаємо, що відключення світла влітку залежатимуть не тільки від спеки та обстрілів, а й від навантаження на мережу. Адже використання кондиціонерів збільшує споживання з 12 до 14 ГВт — тобто додається 2 ГВт

