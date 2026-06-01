Залишив авто у своєму дворі багатоповерхівки і отримав штраф: що він порушив

Яка помилка може коштувати до 1700 гривень

Залишити автомобіль біля свого багатоповерхового будинку — звична справа для багатьох водіїв. Але не всі знають, що навіть у дворі можна отримати штраф.

За неправильне паркування у дворах житлових будинків передбачена адміністративна відповідальність за правилами дорожнього руху та доброустрою. Як зазначається в Департаменті територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), штраф залежить від виду порушення та може супроводжуватися евакуацією транспортного засобу.

Розміри адміністративного стягнення

340 грн — за порушення правил зупинки та стоянки, зокрема паркування на місцях, призначених лише для електромобілів;

680 грн — за створення перешкод дорожньому руху або загрози безпеці;

700 грн у першій зоні паркування, 500 грн у другій та 100 грн у третій — за несплату паркування.

Приклади порушень правил паркування автомобілів. Фото: Телеграф

У деяких випадках штраф може становити двадцятикратний розмір погодинного тарифу.

Окремо суворо карається використання місць для людей з інвалідністю без відповідного дозволу — штраф у таких випадках становить від 1020 до 1700 грн, як написали в "Fair".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звичайний відпочинок на природі — наприклад, зламана гілка для шашлику чи вирваний бур’ян — може обернутися судовими наслідками.