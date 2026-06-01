Пішов за букетом і лишився без грошей: за яку рослину можуть покарати фінансово і посадити у вʼязницю

Суми штрафів космічні

Бажання прикрасити оселю яскравим літнім букетом або назбирати польових квітів на околиці селища може обернутися для українців серйозними неприємностями із законом, штрафами і навіть реальним тюремним терміном. Йдеться про одну з найпоширеніших, але водночас найнебезпечніших у правовому полі рослин — снотворний мак.

"Телеграф", посилаючись статті на Кодексу України про адміністративні правопорушення, розповість детальніше про які суми штрафів йдеться.

Що буде коли маку зірвав небагато

Якщо правоохоронці виявлять на присадибній ділянці або у громадян незаконні посіви чи вирощування снотворного маку у кількості до 100 рослин, порушнику загрожує адміністративна відповідальність.

Як розрізнити мак самосійний від наркотичного. Інфографіка для "Телеграф", створена штучним інтелектом

Згідно зі статтею 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за таке правопорушення передбачено:

Штраф від 18 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 306 до 1700 гривень );

); Обов'язкова конфіскація всіх вилучених рослин.

Коли "букет" стає злочином

Справжні проблеми починаються тоді, коли кількість рослин перевищує сотню. Навіть якщо людина запевняє, що мак виріс сам, а вона просто вирішила зірвати його для краси чи пирогів, закон безкомпромісний.

Відповідно до статті 310 Кримінального кодексу України, покарання суттєво посилюється:

Від 100 до 500 рослин (ч. 1 ст. 310 ККУ): Такі дії караються штрафом від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів (від 1700 до 8500 гривень ), або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років .

Такі дії караються штрафом від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів (від ), або арештом на строк до 6 місяців, або . Понад 500 рослин (ч. 2 ст. 310 ККУ): Якщо масштаби "плантації" перевищують 500 кущів, або якщо правопорушення вчинено повторно чи за попередньою змовою групою осіб, закон передбачає виключно суворе покарання — позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Раніше "Телеграф" писав, за що чоловік на риболовлі може отримати великий штраф, або сісти у вʼязницю.