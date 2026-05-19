Два круті способи підгодувати рослини дріжджами: дешево та дуже ефективно

Не обов’язково купувати модні та дорогі добрива — можна скористатися бабусиним народним методом

Ринок пропонує величезну кількість крутих стимуляторів та підживлення. Але чи знаєте ви, що звичайні дріжджі кухонні здатні творити справжні дива і стати непоганою заміною крутих добрив з амінокислотами?

Є два перевірені способи, як використовувати дріжджі на городі та в саду.

Взяти 100 г дріжджів, 5 літрів води, 1 склянку цукру. Через три дні, після активного бродіння, півлітрову банку цієї суміші розбавити в 10-літровому відрі, після чого поливати та обприскувати будь-які рослини. У процесі бродіння виділяється вуглекислота та спирти. Спирти дуже поважає коренева система рослин, а вуглекислота відіграє велику роль у процесах фотосинтезу, тобто зростання та розвитку будь-якої культури в цілому. Пів кілограма дріжджів розчиняємо в 1 літрі води та ставимо на вогонь. Після закипання тримаємо на повільному вогні близько півгодини. Після остигання 100 мл суміші додаємо на 10 літрів води та підгодовуємо рослини. У цьому рецепті відбуваються інші процеси, в результаті яких звільняються амінокислоти (а це, просто кажучи, фрагменти білків). Виходить така їжа для рослин, яку легко вживати і яка швидко надходить туди куди треба, без зайвих зусиль з боку культури.

Як удобрити город дріжджами. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Будь-яким із цих розчинів можна обробляти розсаду, квіти, ягідні чагарники та дерева просто по листку. Адже подібна "бражка" не дозволяє проростати спорам грибів, головне обробити бажано до появи хвороб.

