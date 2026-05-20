Секрет пишного цвітіння гортензій: посадіть поряд ці 7 рослин

Сад процвітатиме, якщо його правильно висадити — адже деякі рослини здатні допомагати іншим, бути справжніми компаньйонами

Спільна посадка рослин підходить не тільки для овочів: правильно підібрані пари рослин можуть навіть допомогти вашим гортензіям цвісти все літо, створюючи пишніші і густіші клумби. Від наперстянки до папоротей — ці пари рослин стануть ідеальними сусідами для гортензій.

Цей садівницький метод передбачає спільне вирощування різних культур, трав або квітів таким чином, щоб вони приносили користь один одному, наприклад, відлякували комах, покращували ґрунт або забезпечували тінь та опору.

При посадці рослин-компаньйонів тримайте їх на відстані 30-45 см від кореневої шийки гортензії , щоб не пошкодити основне коріння та забезпечити вільну зону для поливу

Якщо ви хочете, щоб ваші гортензії цього року виросли більшими і міцнішими, то вся справа може бути в їхніх сусідніх рослинах. Погляньте на ті, які найкраще підходять для спільного вирощування:

Наперстянка

Високі, прямостоячі суцвіття наперстянки чудово контрастують з округлою, пишною формою гортензії — і їм подобаються дуже схожі умови зростання, що робить їх вирощування разом легким. Обидві рослини потребують півтіні і вологого, добре дренованого грунту. Наперстянка забезпечує висоту та вертикальний акцент, а гортензія виконує роботу на нижчих ділянках.

Англійський плющ

Він пригнічує бур’яни, зберігає ґрунт прохолодним і вологим, а також заповнює прогалини, забезпечуючи цілорічні текстури. Ця рослина також добре росте в тіні, яка часто буває в основі дорослої гортензії. Просто слідкуйте та обрізайте, якщо почне надто розростатися.

Азалія

Азалії ідеально підходять як сусіди для гортензій, оскільки вони добре ростуть у тих же умовах, включаючи постійну вологість та любов до розсіяної тіні.

Самшит

Густе вічнозелене листя самшиту створює чисте тло, на якому суцвіття гортензії дійсно виділяються, і воно по праву займає своє місце взимку, коли гортензія відмирає. Обидві рослини добре переносять півтінь. Це поєднання виглядає продуманим і цілеспрямованим, не вимагаючи великих зусиль для догляду.

Папороть

Листяні папороті чудово ростуть під кроною гортензій. У них однакові потреби у волозі, ґрунті та тіні, тому для догляду за цими двома рослинами не потрібно додаткових зусиль.

Японський клен

Посадка японського клена поруч із гортензіями дає дві умови, які чудово поєднуються один з одним: глибоко розсічене, бордово-червоне листя клена створює багатий контраст з ніжними блакитними, рожевими та білими відтінками квіток гортензій. Їм також необхідні схожі умови: півтінь, захист від вітру та постійно вологий ґрунт

Хоста

Хости ідеально підходять як рослини-наповнювачі для гортензій, вони створять пишний зелений ґрунтопокрив, який приховає нижні стебла гортензій, а їх контрастне листя буде доповнювати один одного.

