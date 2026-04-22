Сусіди луснуть від заздрості: копійчаний засіб змусить троянди "вибухнути" квітами

Ваш розарій з роками цвіте все менше, а деякі кущі взагалі припинили викидати квіти? Їм не вистачає цього добрива.

Будь-які багаторічні рослини потребують омолодження, для чого власне їх і удобрюють та стимулюють. Що стосується троянди, омолодити кущ означає викликати зростання базальних пагонів, тобто тих пагонів, які з’являються з підземної частини куща (не плутати з порослю шипшини, якщо кущ щеплений).

Базальний пагін у троянди відрізняється потужною силою росту і зазвичай потребує прищипування на рівні 40-60 см (залежно від загальної висоти сорту) з метою стимуляції розгалуження. Саме за рахунок базальних пагонів відбувається заміщення старих частин трояндового куща та формування його "скелета".

Часто через нестачу живлення троянда припиняє самостійно видавати такі пагони, а значить їх можна і потрібно стимулювати. І тут дві основні умови:

потрібно своєчасно вирізати старі гілки, які вже не цвітуть чи цвітуть мізерно;

обов’язково потрібне підживлення рожевих кущів з добривом, що містить магній. Найпростіший варіант — сульфат магнію або нітрит магнію (останній гарний особливо навесні). Дозування 15-25 г на 10 літрів води, можна зробити пролив двічі, наприклад, у квітні, а потім у травні.

Флорібунда Леонардо Да Вінчі активно дає базальні пагони

Ось і весь секрет. Зате потім ваші сусіди та знайомі закидають захопленими компліментами, настільки зміниться ваш розарій. Втім, не забувайте, що живлення троянд має бути повноцінним та різноманітним, ну прямо як у людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які невибагливі рослини можуть легко створити огорожу навколо вашої ділянки.