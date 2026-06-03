Прощавай, безлад: легкі трюки, які допоможуть вам підтримувати дім у повному порядку
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Ці лайфхаки можуть назавжди змінити вашу оселю
Підтримувати порядок у домі — це завдання, якого можна легко досягти за допомогою найпростіших трюків. Головне — мати чітку стратегію, яка зрештою допоможе отримати бажаний результат в одну мить.
Про це пише видання okdiario. Там розповіли, як завжди дотримуватися порядку у будинку. Вони включають використання правильних меблів, формування корисних звичок та перелік елементів, на які ми тепер можемо подивитися зовсім іншими очима.
Безладу прийшов кінець
Те, чого багато хто з нас потребує в ці дні — це прибрати безлад зі свого життя. Підтримувати порядок у домі — спільна потреба, і насправді досягти цього набагато простіше, ніж можна собі уявити. Порядок у домі говорить багато про нас самих і допомагає реалізувати те, чого ми прагнемо.
Порядок у домі — це порядок у голові. Це система "два в одному", де одне невіддільне від іншого. Хороші наміри повинні втілюватися в конкретні звички, які здатні розділити життя на "до" та "після". Настав час для масштабної трансформації. Запишіть собі, як позбутися безладу в одну мить.
10 найпростіших кроків для ідеального порядку
Порядок важливіший, ніж здається. Нам потрібно, щоб дім був у ідеальному стані, і ми можемо досягти цього за допомогою простих повсякденних елементів. Експерти виділяють 10 фундаментальних кроків, які варто інтегрувати у свою рутину:
- Встановіть щоденні ритуали прибирання. Ключ до успіху — приділяти кілька хвилин щодня тому, щоб зібрати та розставити речі на свої місця: повісити пальто, сховати взуття або зібрати дитячі іграшки. З часом це стане автоматичною звичкою, і безлад не буде накопичуватися.
- Визначте конкретне місце для кожної речі. Закріплення за кожним предметом свого місця — чудовий спосіб уникнути хаосу. Використовуйте органайзери, коробки або кошики для групування схожих речей і маркуйте їх, щоб легко ідентифікувати вміст. Це допоможе швидко знаходити все необхідне.
- Регулярно очищуйте простір від зайвого. Час від часу присвячуйте час тому, щоб позбутися речей, які вам більше не потрібні. Проводьте ревізію в шафах, на полицях і в місцях зберігання. Передайте на благодійність або продайте одяг та предмети у хорошому стані — це подарує їм друге життя, звільнить простір і полегшить підтримку порядку.
- Мийте посуд одразу. Раковина, переповнена брудним посудом, візуально створює відчуття безладу на всій кухні. Візьміть за правило мити посуд одразу після використання або хоча б складати його в посудомийну машину. Чиста кухня робить загальне прибирання швидшим і приємнішим.
- Впровадьте систему "Вхід і Вихід". Ця система допомагає контролювати рух речей у домі. Повертаючись додому, одразу кладіть свої особисті речі на спеціально відведені місця, замість того щоб залишати їх на першій ліпшій поверхні. Виходячи з дому, перевіряйте, чи не залишилося десь предметів, які створюють хаос.
- Використовуйте вертикальний простір. Максимально задійте вертикальну площину стін та полиць. Це допоможе розвантажити підлогу та горизонтальні поверхні (столи, тумби), які першими кидаються в очі при вході в кімнату. Стелажі, вішалки та гачки забезпечать візуальний спокій, який дуже важливий для гармонії в домі.
- Тримайте робочу зону в порядку. Незалежно від того, працюєте ви з дому чи в офісі, порядок на робочому місці є важливим для продуктивності та ясності розуму. Зберігайте документи в папках, використовуйте настільні органайзери та обов'язково прибирайте стіл наприкінці робочого дня.
- Застеляйте ліжко щодня. Прибране зранку ліжко миттєво створює відчуття порядку та чистоти в спальні. Ця проста дія змінює сприйняття всієї кімнати та надихає підтримувати лад у решті дому.
- Залучайте всіх членів родини. Порядок та організація мають бути командною роботою. Залучіть усіх членів сім'ї, щоб кожен ніс відповідальність за спільний простір. Розподіліть конкретні обов'язки та встановіть сімейну рутину прибирання.
- Не відкладайте на потім. Наостанок, уникайте прокрастинації у питаннях прибирання. Виконувати маленькі завдання щодня набагато легше, ніж потім розгрібати величезні завали накопиченого безладу. Регулярність і постійність — це головний секрет того, щоб ваш дім завжди залишався затишним та чистим.
Раніше "Телеграф" писав, як стара парасолька допоможе у домі.