Прощавай, безлад: легкі трюки, які допоможуть вам підтримувати дім у повному порядку

Ці лайфхаки можуть назавжди змінити вашу оселю

Підтримувати порядок у домі — це завдання, якого можна легко досягти за допомогою найпростіших трюків. Головне — мати чітку стратегію, яка зрештою допоможе отримати бажаний результат в одну мить.

Про це пише видання okdiario. Там розповіли, як завжди дотримуватися порядку у будинку. Вони включають використання правильних меблів, формування корисних звичок та перелік елементів, на які ми тепер можемо подивитися зовсім іншими очима.

Безладу прийшов кінець

Те, чого багато хто з нас потребує в ці дні — це прибрати безлад зі свого життя. Підтримувати порядок у домі — спільна потреба, і насправді досягти цього набагато простіше, ніж можна собі уявити. Порядок у домі говорить багато про нас самих і допомагає реалізувати те, чого ми прагнемо.

Прибирання у квартирі

Порядок у домі — це порядок у голові. Це система "два в одному", де одне невіддільне від іншого. Хороші наміри повинні втілюватися в конкретні звички, які здатні розділити життя на "до" та "після". Настав час для масштабної трансформації. Запишіть собі, як позбутися безладу в одну мить.

10 найпростіших кроків для ідеального порядку

Порядок важливіший, ніж здається. Нам потрібно, щоб дім був у ідеальному стані, і ми можемо досягти цього за допомогою простих повсякденних елементів. Експерти виділяють 10 фундаментальних кроків, які варто інтегрувати у свою рутину:

Встановіть щоденні ритуали прибирання. Ключ до успіху — приділяти кілька хвилин щодня тому, щоб зібрати та розставити речі на свої місця: повісити пальто, сховати взуття або зібрати дитячі іграшки. З часом це стане автоматичною звичкою, і безлад не буде накопичуватися.

Ключ до успіху — приділяти кілька хвилин щодня тому, щоб зібрати та розставити речі на свої місця: повісити пальто, сховати взуття або зібрати дитячі іграшки. З часом це стане автоматичною звичкою, і безлад не буде накопичуватися. Визначте конкретне місце для кожної речі. Закріплення за кожним предметом свого місця — чудовий спосіб уникнути хаосу. Використовуйте органайзери, коробки або кошики для групування схожих речей і маркуйте їх, щоб легко ідентифікувати вміст. Це допоможе швидко знаходити все необхідне.

Закріплення за кожним предметом свого місця — чудовий спосіб уникнути хаосу. Використовуйте органайзери, коробки або кошики для групування схожих речей і маркуйте їх, щоб легко ідентифікувати вміст. Це допоможе швидко знаходити все необхідне. Регулярно очищуйте простір від зайвого. Час від часу присвячуйте час тому, щоб позбутися речей, які вам більше не потрібні. Проводьте ревізію в шафах, на полицях і в місцях зберігання. Передайте на благодійність або продайте одяг та предмети у хорошому стані — це подарує їм друге життя, звільнить простір і полегшить підтримку порядку.

Час від часу присвячуйте час тому, щоб позбутися речей, які вам більше не потрібні. Проводьте ревізію в шафах, на полицях і в місцях зберігання. Передайте на благодійність або продайте одяг та предмети у хорошому стані — це подарує їм друге життя, звільнить простір і полегшить підтримку порядку. Мийте посуд одразу. Раковина, переповнена брудним посудом, візуально створює відчуття безладу на всій кухні. Візьміть за правило мити посуд одразу після використання або хоча б складати його в посудомийну машину. Чиста кухня робить загальне прибирання швидшим і приємнішим.

Раковина, переповнена брудним посудом, візуально створює відчуття безладу на всій кухні. Візьміть за правило мити посуд одразу після використання або хоча б складати його в посудомийну машину. Чиста кухня робить загальне прибирання швидшим і приємнішим. Впровадьте систему "Вхід і Вихід". Ця система допомагає контролювати рух речей у домі. Повертаючись додому, одразу кладіть свої особисті речі на спеціально відведені місця, замість того щоб залишати їх на першій ліпшій поверхні. Виходячи з дому, перевіряйте, чи не залишилося десь предметів, які створюють хаос.

Ця система допомагає контролювати рух речей у домі. Повертаючись додому, одразу кладіть свої особисті речі на спеціально відведені місця, замість того щоб залишати їх на першій ліпшій поверхні. Виходячи з дому, перевіряйте, чи не залишилося десь предметів, які створюють хаос. Використовуйте вертикальний простір. Максимально задійте вертикальну площину стін та полиць. Це допоможе розвантажити підлогу та горизонтальні поверхні (столи, тумби), які першими кидаються в очі при вході в кімнату. Стелажі, вішалки та гачки забезпечать візуальний спокій, який дуже важливий для гармонії в домі.

Максимально задійте вертикальну площину стін та полиць. Це допоможе розвантажити підлогу та горизонтальні поверхні (столи, тумби), які першими кидаються в очі при вході в кімнату. Стелажі, вішалки та гачки забезпечать візуальний спокій, який дуже важливий для гармонії в домі. Тримайте робочу зону в порядку. Незалежно від того, працюєте ви з дому чи в офісі, порядок на робочому місці є важливим для продуктивності та ясності розуму. Зберігайте документи в папках, використовуйте настільні органайзери та обов'язково прибирайте стіл наприкінці робочого дня.

Незалежно від того, працюєте ви з дому чи в офісі, порядок на робочому місці є важливим для продуктивності та ясності розуму. Зберігайте документи в папках, використовуйте настільні органайзери та обов'язково прибирайте стіл наприкінці робочого дня. Застеляйте ліжко щодня. Прибране зранку ліжко миттєво створює відчуття порядку та чистоти в спальні. Ця проста дія змінює сприйняття всієї кімнати та надихає підтримувати лад у решті дому.

Прибране зранку ліжко миттєво створює відчуття порядку та чистоти в спальні. Ця проста дія змінює сприйняття всієї кімнати та надихає підтримувати лад у решті дому. Залучайте всіх членів родини. Порядок та організація мають бути командною роботою. Залучіть усіх членів сім'ї, щоб кожен ніс відповідальність за спільний простір. Розподіліть конкретні обов'язки та встановіть сімейну рутину прибирання.

Порядок та організація мають бути командною роботою. Залучіть усіх членів сім'ї, щоб кожен ніс відповідальність за спільний простір. Розподіліть конкретні обов'язки та встановіть сімейну рутину прибирання. Не відкладайте на потім. Наостанок, уникайте прокрастинації у питаннях прибирання. Виконувати маленькі завдання щодня набагато легше, ніж потім розгрібати величезні завали накопиченого безладу. Регулярність і постійність — це головний секрет того, щоб ваш дім завжди залишався затишним та чистим.

Раніше "Телеграф" писав, як стара парасолька допоможе у домі.