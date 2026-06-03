Прощай, беспорядок: легкие трюки, которые помогут вам поддерживать дом в полном порядке
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Эти лайфхаки могут навсегда изменить ваш дом
Поддерживать порядок в доме — это задача, которую можно легко достичь с помощью простейших трюков. Главное — иметь четкую стратегию, которая в конечном счете поможет получить желаемый результат в мгновение ока.
Об этом пишет издание okdiario. Там рассказали, как всегда соблюдать порядок в доме. Они включают в себя использование правильной мебели, формирование полезных привычек и перечень элементов, на которые мы теперь можем посмотреть совсем другими глазами.
Беспорядок пришел конец
То, что многие из нас нуждаются в эти дни — это убрать беспорядок из своей жизни. Поддерживать порядок в доме — общая потребность, и в действительности добиться этого гораздо проще, чем можно себе представить. Порядок в доме говорит о нас самих и помогает реализовать то, к чему мы стремимся.
Порядок в доме – это порядок в голове. Это система "два в одном", где одно неотделимо от другого. Хорошие намерения должны воплощаться в конкретные привычки, способные разделить жизнь на "до" и "после". Настало время для масштабной трансформации. Запишите себе, как избавиться от беспорядка в мгновение ока.
10 простейших шагов для идеального порядка
Порядок важнее, чем кажется. Нам нужно, чтобы дом был в идеальном состоянии, и мы можем добиться этого с помощью простых повседневных элементов. Эксперты выделяют 10 фундаментальных шагов, которые следует интегрировать в свою рутину:
- Установите ежедневные ритуалы уборки. Ключ к успеху – уделять несколько минут каждый день тому, чтобы собрать и расставить вещи на свои места: повесить пальто, спрятать обувь или собрать детские игрушки. Со временем это станет автоматической привычкой и беспорядок не будет накапливаться.
- Определите место для каждой вещи. Закрепление за каждым предметом своего места – отличный способ избежать хаоса. Используйте органайзеры, коробки или корзины для группировки подобных вещей и маркируйте их, чтобы легко идентифицировать содержимое. Это поможет быстро находить все необходимое.
- Регулярно очищайте пространство от излишнего. Время от времени посвящайте время тому, чтобы избавиться от вещей, которые вам больше не нужны. Проводите ревизию в шкафах, полках и в местах хранения. Передайте на благотворительность или продайте одежду и предметы в хорошем состоянии – это подарит им вторую жизнь, освободит пространство и облегчит поддержание порядка.
- Мойте посуду сразу. Раковина, переполненная грязной посудой, зрительно создает чувство беспорядка на всей кухне. Возьмите за правило мыть посуду сразу после использования или хотя бы складывать ее в посудомоечную машину. Чистая кухня делает общую уборку более быстрой и приятной.
- Внедрите систему "Вход и Выход". Эта система помогает контролировать движение вещей в доме. Возвращаясь домой, сразу кладите свои личные вещи на специально отведенные места, вместо того чтобы оставлять их на первой попавшейся поверхности. Выходя из дома, проверяйте, не осталось ли где-то предметов, создающих хаос.
- Используйте вертикальное пространство. Максимально задайте вертикальную плоскость стен и полок. Это поможет разгрузить полы и горизонтальные поверхности (столы, тумбы), которые первыми бросаются в глаза при входе в комнату. Стеллажи, вешалки и крючки обеспечат визуальное спокойствие, которое очень важно для гармонии в доме.
- Держите рабочую зону в порядке. Независимо от того, работаете ли вы из дома или в офисе, порядок на рабочем месте важен для производительности и ясности ума. Сохраняйте документы в папках, используйте настольные органайзеры и обязательно убирайте стол в конце рабочего дня.
- Застилайте кровать каждый день. Убранная с утра кровать мгновенно создает ощущение порядка и чистоты в спальне. Это простое действие меняет восприятие всей комнаты и вдохновляет поддерживать порядок в остальном доме.
- Привлекайте всех членов семьи. Порядок и организация обязаны быть командной работой. Привлеките всех членов семьи, чтобы каждый нес ответственность за общее пространство. Распределите конкретные обязанности и установите семейную рутину уборки.
- Не откладывайтесь на потом. Напоследок, избегайте прокрастинации в вопросах уборки. Выполнять маленькие задачи каждый день гораздо легче, чем потом разгребать огромные завалы накопившегося беспорядка. Регулярность и постоянство – это главный секрет того, чтобы ваш дом всегда оставался уютным и чистым.
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