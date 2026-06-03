Вживаною спідньою білизною з СРСР торгують в Україні: скільки хочуть за такий лот

В оголошенні запевняють, що навіть уживані речі добре збереглися

Радянську спідню білизну продають на OLX. В асортименті — труси з квіточками, білі та кольорові з бавовни і трикотажу. Та не всі вони нові, є й ті, що були у користуванні.

Щоправда, в оголошенні акцентують — користована білизна в гарному стані, мало носилась і загалом ціла. "Запаси з бабусиної валізи", — характеризують товар. Розміри від 48 до 56.

Скриншот оголошення про продаж радяських трусів

Вартість нових трусів виробництва СРСР — 100 грн, вже ношених — 50 грн. Торгуватись можна. Пересилають виключно ОЛХ-доставкою. Зауважимо, в асортименті проданих товарів автора здебільшого товари часів СРСР, зокрема й інші типи жіночої білизни.

Колірна гама трусів - здебільшого світла/ Скриншот оголошення

Вочевидь, спідню білизну радянського виробництва цінували не за красу чи вигадливість дизайну. Вона мала бути комфортною, надійною, зробленою з натуральних матеріалів та максимально довговічною. Окрім звичайних трусів також носили рейтузи, часто з начосом — ці труси більше нагадують сучасні шорти. Їхня головна задача — зберігати тепло.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на OLX можна знайти чимало цікавих товарів, зокрема окуляри, що начебто належали боксеру Олександру Усику, або ж банку з повітрям з Києва.