Хто ухвалює рішення щодо України в Брюсселі: путівник інституціями ЄС простою мовою

Розбираємося, що кожна євроінституція робить для Києва.

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Рада ЄС, Єврорада, Єврокомісія, Європарламент… У назвах інституцій та їхніх обов’язках легко заплутатися навіть деяким журналістам. Але саме в цих кабінетах вирішується, коли Україна зможе стати членом ЄС, скільки мільярдів допомоги ми отримаємо та які санкції остаточно дотиснуть агресора.

Хто пише закони, хто розпоряджається мільярдним бюджетом, а хто збирається на саміти лише для найважливіших рішень? "Телеграф" розповідає про головні інституції Євросоюзу простою та зрозумілою мовою.

Європейська Комісія

Якщо уявити ЄС як одну велику країну, то Єврокомісія виконує роль її уряду себто головного виконавчого органу. Її штаб-квартира — знаменита 13-поверхова будівля-хрест Берлемон у Брюсселі. На чолі стоїть президентка — з 2019 року це Урсула фон дер Ляєн. Разом із нею працює команда з 26 єврокомісарів, по одному від кожної країни ЄС.

Усі вони служать виключно в інтересах блоку, а не окремих держав-членів.

Це єдина інституція ЄС із правом законодавчої ініціативи. Жоден європейський закон не з'явиться, поки Єврокомісія не напише його проєкт. Це також суворий ревізор, який стежить, щоб усі 27 країн чітко виконували європейські закони. Якщо якась держава порушує норми — Комісія без вагань виписує штрафи або йде до Суду ЄС.

Єврокомісія розробляє довгостроковий бюджет Євросоюзу, розподіляє кошти за програмами та контролює витрати.

Європейська Комісія. Фото Вікіпедія

Яка роль для України:

"Чек-ап" реформ: саме Комісія оцінює, наскільки Україна готова до вступу, готує детальні аналітичні звіти щодо темпу реформ та наближення українського законодавства до європейського. Також дає офіційне "зелене світло" для відкриття нових переговорних кластерів.

Цікавий факт: європейська комісарка з питань розширення Марта Кос тримає у своєму кабінеті спеціальну дошку. На ній вона особисто відстежує та позначає прогрес кожної країни-кандидата, перетворюючи довгий шлях України, Молдови чи Албанії до ЄС на цілком конкретні вимірювані кроки.

Архітектор допомоги: інституція визначає умови, розробляє правила та перераховує багатомільярдні пакети макрофінансової підтримки. Наприклад, минулого року саме фахівці в Берлемоні розробляли пропозицію щодо кредиту для Києва на 90 мільярдів євро.

Ключова роль у санкціях: кожен новий пакет обмежень проти РФ народжується у тісній співпраці кількох інституцій. Саме Єврокомісія прораховує економічні удари — від відключення банків до обмежень проти "тіньового флоту". Водночас дипломатична служба ЄС (EEAS) готує списки підсанкційних осіб, які допомагають Володимиру Путіну вести агресивну війну проти України.

Єврокомісія також відповідає за реалізацію політик ЄС, наприклад, має право вирішувати торгівельні питання з партнерами. Винятком є зовнішня політика та безпека — цей напрям очолює Кая Каллас як висока представниця ЄС, яка за посадою є також віцепрезиденткою Комісії.

Рада Європейського Союзу

Це головний законодавчий орган блоку, у якому засідають міністри урядів усіх 27 країн-членів. Якщо Єврокомісія виступає в ролі уряду ЄС, то Рада ЄС разом із Європарламентом — це його двопалатний парламент.

Це не постійний колектив осіб, а скоріше змінна команда. Залежно від теми зустрічі до Брюсселя прилітають відповідні урядовці: якщо обговорюють аграрну політику — збираються міністри сільського господарства, якщо допомогу Україні чи військові питання — міністри закордонних справ або оборони.

Жоден проєкт, підготовлений Єврокомісією, не стане реальним законом без схвалення Ради ЄС. Вона детально вивчає, править і голосує за кожен запропонований документ.

Разом із Європарламентом профільні міністри визначають, куди та в яких обсягах підуть спільні гроші Євросоюзу. Крім того, Рада ЄС узгоджує економічні, фінансові та соціальні напрями дій усіх країн-членів.

У Ради ЄС немає одного постійного очільника серед країн. Кожні шість місяців одна з держав-членів перебирає на себе роль голови. Зараз це Ірландія, після неї – Литва. Головуюча країна визначає пріоритети порядку денного, готує зустрічі та шукає компроміси між всіма державами-членами.

Яка роль для України:

Остаточне слово щодо санкцій: саме Рада ЄС одноголосно голосує за кожен новий пакет обмежень проти Кремль. Якщо бодай одна країна накладе вето — пропозиція не проходить. Це нерідко бувало у випадку з Угорщиною та Словаччиною, які блокували пакети з власних міркувань.

Зелене світло для зброї та фінансів: рішення про виділення військової та фінансової допомоги Україні затверджуються на засіданнях міністрів.

Наприклад, мова про виділення траншів в межах Ukraine Facility — спецпрограми ЄС на 50 млрд євро для України на 2024-2027 роки.

Це фінансова подушка безпеки для нашого бюджету та відбудови, яку надають регулярними платежами в обмін на проведення конкретних реформ.

Якщо спростити: Єврокомісія — це бухгалтер та архітектор допомоги, а Рада ЄС — це начальник, який підписує чек.

Ключі до вступу: відкриття кожного нового блоку переговорів про членство України в ЄС вимагає одноголосного схвалення всіх 27 міністрів.

Засідання Ради ЄС та Європейської ради проходять у будівлі «Європа» та будівлі Юста Ліпсія. Фото ArchDaily

Європейська Рада

Це клуб вищої ліги Євросоюзу. Якщо Рада ЄС — це засідання міністрів, то Єврорада — рівень перших осіб: тут за одним столом збираються президенти та прем’єр-міністри всіх 27 країн-членів, а також очільники Єврокомісії та самої Євроради. Останню зараз очолює Антоніу Кошта, колишній прем’єр-міністр Португалії. До нього цей пост обіймав Шарль Мішель — так, той самий, якого в українських ЗМІ жартівливо називали "двійником Дениса Шмигаля".

Цей орган не пише детальні закони, а визначає загальний політичний курс і стратегічні пріоритети всього блоку. І, безумовно, завершення війни в Україні та наша перемога — серед ключових із них.

Крім того, Єврорада — це головний майданчик для кризового менеджменту. Коли виникає суперечка, яку не можуть розв'язати на нижчих рівнях (наприклад, блокування фінансування для Києва), лідери особисто збираються в Брюсселі й шукають компроміси — нерідко під час запеклих засідань, що тривають до глибокої ночі.

Детально про одну з таких драматичних зустрічей "Телеграф" розповідав у матеріалі "Добре для України, складно для Європи: що відбувалося "за кулісами" рішення по кредиту".

Чинний склад Європейської Ради

Зазвичай Єврорада ухвалює рішення консенсусом — тобто жодна країна не має бути проти. Це означає, що голос найменшої держави важить стільки ж, скільки й голос найпотужнішої економіки. Саме тому кожна підсумкова заява її самітів є важливим консолідованим політичним сигналом для Кремля: Європа залишається непохитною у своїй підтримці України.

Європейський парламент

Це єдина інституція ЄС, яку громадяни Євросоюзу обирають на прямих виборах кожні п'ять років. По суті, це голос 450 мільйонів виборців.

Зараз у парламенті працюють 720 депутатів. Вони засідають у двох містах: французькому Страсбурзі, де проходять офіційні пленарні сесії, та Брюсселі, де працюють комітети.

Парламент не може самостійно подавати нові закони, але він детально обговорює, вносить правки та голосує за них. Жоден європейський документ не набере чинності без згоди депутатів. Разом із Радою ЄС Європарламент затверджує річний бюджет Євросоюзу та контролює, як витрачається кожен євроцент.

Крім того, Парламент затверджує склад Єврокомісії та її очільника (наприклад, голосував за призначення Урсули фон дер Ляєн) і має право відправити Комісію у відставку через вотум недовіри.

У Європарламенті депутати сидять не за країнами (скажімо, німці з німцями, а поляки з поляками), а за політичними поглядами. Вони об'єднуються у загальноєвропейські фракції: правоцентристи ("Європейська народна партія"), соціал-демократи, "зелені", ліберали, ультраправі ("Патріоти за Європу") тощо.

Європейський парламент у Брюсселі. Фото Вікіпедії

Яка роль для України:

Адвокат нашої держави: Європарламент та окремі євродепутати традиційно займають найбільш проукраїнську позицію серед усіх інституцій ЄС, адже зазвичай не обтяжені дипломатичними реверансами та обмеженнями, від яких залежать національні уряди. Саме євродепутати першими закликають надавати Україні більше зброї, далекобійні ракети, пришвидшувати вступ до ЄС, посилювати санкції — та ініціюють голосування за відповідні резолюції.

Друзі в стінах парламенту: в Європарламенті функціонує Група друзів України — неофіційне об'єднання євродепутатів із різних політичних фракцій та країн.

Крім того, діє й офіційний орган — Делегація до Парламентського комітету асоціації Україна — ЄС. Її очолює фінський євродепутат Пекка Товері — генерал-майор у відставці та колишній начальник розвідки Сил оборони Фінляндії. Делегація відповідає за міжпарламентську співпрацю, проводить спільні засідання з народними депутатами Верховної Ради та готує рекомендації для решти європейських інституцій.

Голосування за гроші та розширення: усі ключові фінансові рішення для Києва, а також остаточна угода про вступ України до ЄС обов'язково мають бути ратифіковані голосуванням у Європарламенті.

Інфографіка "Телеграфу"

Рада Європи

Це головна пастка для всіх, хто починає розбиратися в євроінтеграції. Попри схожу назву та навіть прапор, вона взагалі не є інституцією Європейського Союзу.

Це повністю незалежна міжнародна організація, яка виникла значно раніше за ЄС — ще у 1949 році.

У той час, як до ЄС входять 27 країн, а до Ради Європи — 46 держав (майже весь європейський континент, включно з Великою Британією, Швейцарією, Туреччиною. 2022 року з Ради Європи було виключено Росію.

Рада Європи у Страсбурзі. Фото з відкритих джерел

Якщо ЄС опікується економікою, законами, фінансами та зовнішньою політикою, то Рада Європи займається переважно правами людини, демократією та верховенством права. Європейський суд з прав людини – це, мабуть, найвідоміший орган Ради Європи. Саме сюди громадяни будь-якої з країн-членів можуть подати позов проти власної держави, якщо вважають, що їхні фундаментальні права були порушені.

Україна є повноправним членом Ради Європи ще з 1995 року. Саме під егідою Ради Європи створюється Спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ та вже функціонує Реєстр збитків, завданих російською агресією, який збирає докази для майбутніх репарацій.

Складна система інституцій лише на перший погляд здається заплутаним лабіринтом. Насправді це чітко злагоджений механізм: Єврокомісія готує та прораховує рішення, Європарламент додає їм демократичного імпульсу та політичного тиску, а Рада ЄС та Єврорада ухвалюють остаточні вердикти на рівні урядів і лідерів держав. Водночас Рада Європи, хоч і перебуває за межами блоку, робить свою, не менш важливу роботу.