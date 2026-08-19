Кінець звичним розвагам у парках? Що пропонують заборонити по всій Україні

Ініціатори звернення хочуть запровадити гуманну альтернативу

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В Україні вимагають повністю заборонити експлуатацію тварин задля розваг та комерційної вигоди у парках, скверах та інших зонах відпочинку. За словами зоозахисників, живі істоти під час "роботи" зазнають хронічного стресу, страждають від виснаження і часто позбавлені елементарного доступу до води, повноцінного відпочинку та необхідної ветеринарної допомоги.

Відповідна петиція з’явилась на офіційному порталі Кабінету Міністрів України. Ініціатор звернення Олеся Долбиш акцентує на тому, що коні та поні змушені проводити довгий час на відкритому повітрі в умовах міського шуму та спеки, перевозячи відвідувачів заради заробітку власників.

Тварини не є атракціонами. Вони відчувають біль, втому, страх і потребують належного догляду. Використання живих істот як засобу розваги суперечить принципам гуманного ставлення до тварин та сучасним європейським стандартам захисту їхнього добробуту. Олеся Долбиш

Ініціатори петиції просять Кабмін про такі дії:

Накласти повну заборону на надання платних послуг за участю тварин (катання, фотосесії тощо) у громадських просторах.

Встановити жорстку адміністративну відповідальність та штрафні санкції за нехтування цією забороною.

Забезпечити суворий моніторинг дотримання норм законодавства щодо захисту тварин.

Активно впроваджувати сучасні та гуманні розважальні альтернативи для городян, що унеможливлюють експлуатацію живих істот.

Збір підписів під цією ініціативою розпочався 17 серпня 2026 року, і для того, щоб уряд офіційно розглянув документ, йому необхідно заручитися підтримкою 25 тисяч громадян протягом 90 днів. На момент публікації матеріалу петиція зібрала 21 підпис.

Варто зазначити, що подати електронну петицію на урядовому порталі має право кожен громадянин України, однак усі викладені у ній пропозиції висловлюють виключно особисту позицію автора. Навіть якщо ініціатива успішно набере необхідні 25 тисяч голосів, такі звернення мають лише рекомендаційний статус для представників влади й далеко не завжди трансформуються у повноцінні нормативно-правові акти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на сайті Кабміну з’явилася петиція, яка пропонує зобов’язати забудовників будувати висотні житлові будинки із захищеними кімнатами у кожній квартирі або на кожному поверсі. Подібна система побудована в Ізраїлі.