Ян Доброносов став гостем одного з найпопулярніших телешоу України (відео)

У шоу говорили про роботу фотографа до професійного свята

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Відомий український фотограф та фотокореспондент видання "Телеграф" Ян Доброносов до Всесвітнього дня фотографа став гостем студії "Сніданку" на 1+1. У шоу говорили про цю непросту професію, особливо під час війни в Україні.

Ян Доброносов у студії "Сніданку". Фото: https://www.facebook.com/yan.dobronosov

Про це Доброносов розповів у своєму Facebook. Він також подякував ведучим за запрошення та цікаву бесіду в ефірі.

З самого ранку був в ефірі "Сніданку" на 1+1. У Всесвітній день фотографа розповідав про нашу професію. Дуже дякую Руслану Сенічкіну та Людмилі Барбір за цікаву розмову та увагу до нашої професії! Трошки пізніше додам посилання на ефір написав Ян Доброносов у підписі до свого поста

Зазначимо, що 19 серпня відзначається Всесвітній день фотографа/фії (World Photography Day). Він був заснований у 2009 році з ініціативи австралійського фотографа Корске Ара на честь винаходу дагеротипу у 1839 році.

Раніше "Телеграф" публікував фоторепортаж Яна Доброносова, який знімав сонячне затемнення у Києві.