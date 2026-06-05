Покупець проти "АТБ": що робити, якщо супермаркет "почистив" камеру схову з вашим майном

Фахівці розповіли, як діяти

Покупці інколи залишають речі в камерах схову супермаркетів і забирають їх не одразу. Але якщо майно зникає, виникає питання — чи мав магазин право його утилізувати й хто за це відповідає.

Українка звернулася до юристів на ресурсі "Юристи.UA" після неприємної ситуації в одному з магазинів "АТБ". Вона розповіла, що залишила свої речі в камері схову приблизно на 7-9 днів, а коли повернулася — їх уже не було. У магазині пояснили, що майно нібито утилізували.

За словами жінки, серед речей були рюкзак, спортивний одяг, кросівки та інше особисте спорядження. Вона звернулася за порадою, щоб зрозуміти, чи законні дії магазину та як діяти далі.

Камери схову. Фото: РБК-Україна

Юрист Вячеслав Кирда пояснив, що залишення речей у камері схову фактично означає укладення договору зберігання. У такому випадку магазин відповідає за майно, яке прийняв на зберігання. Навіть якщо у внутрішніх правилах передбачені обмежені строки, просто викинути речі без офіційної процедури та документів не можна.

Фахівець підкреслив, що усні пояснення працівників про утилізацію не є доказом правомірності таких дій. Процес списання або знищення майна має бути оформлений документально.

У подібних випадках юрист радить звернутися до адміністрації магазину з письмовим запитом, вимагати пояснення та підтверджувальні документи, а також компенсацію вартості речей. Якщо відповідь не буде отримана, покупець має право звернутися до контролюючих органів.

Інший фахівець, зокрема юрист Владислав Дерій, доповнив що у такому випадку також потрібно звертатись до суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може покупець скористатися вбиральнею в "АТБ".