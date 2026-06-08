Українці не зупиняються: нова хвиля анекдотів про "АТБ"
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Жарти, які зрозуміє кожен покупець
Мережа супермаркетів "АТБ" уже давно стала частиною повсякденного життя українців, а її популярність відобразилася не лише у звичках покупців, а й у народному гуморі.
У соцмережах і на форумах регулярно з’являються нові анекдоти та жарти про відвідування магазинів, ситуації на касі та звичайні побутові моменти в магазинах мережі."Телеграф" зібрав чергову добірку жартів про "АТБ", з декількох сайтів — "rozdil", "ukr.media", "cikave" та "Україна молода".
Серед них — історії про типові будні біля супермаркету. Наприклад, жарт про бомжа біля магазину:
"Він тобі пише: Ти як?
А бомж під АТБ казав: "Йомайо, мадмуазель, я думав прильот, а це ви з неба впали"".
Не менш популярні й сімейні сценки з гумором.
"Лежать дідо з бабою у постелі, баба каже:
— Мені ся приснив сон, ож я в АТБ.
— А мені, ож я у постелі з двома жонами.
— І я там була?
— Нє-є-є, ти була в АТБ".
Є й анекдоти про роботу касирів і курйози в черзі.
"Випадок на касі.
Касирка: "Слава переможцям?"
Черга дружно: "Героям слава!"
Касирка: "Вибачте, я сорт яблук уточнювала…"".
Окрему категорію становлять кумедні "побутові поради" та перебільшення.
"Щоб приготувати справжнє приворотне зілля, просто купи паштет в АТБ. Там є все: шкура кабана, пазури сови та хвіст щура".
Також користувачі жартують і про ціни:
"— Скільки коштують ваші мандарини?
— 200 гривень.
— Ого! Я їх в АТБ по 100 беру.
— Ну і що? Я їх теж в АТБ по 100 беру".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що касирка "АТБ" пояснила, чому починають сканувати товари, якщо попередній покупець не встиг забрати свої.