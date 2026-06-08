Підлітку в "АТБ" не продали енергетик: юристи відповіли, чи законно це

Покупцеві порадили, що треба робити

Купити енергетик в Україні можуть неповнолітні. Проте в "АТБ" його можуть не продати, посилаючись на вигадані законодавчі заборони. Саме в таку ситуацію потрапив покупець, який звернувся за порадою до правознавців після невдалого походу до супермаркету.

Про це він написав на платформі "Юристи.юа". За словами хлопця, касири мережі "АТБ" відмовили йому у продажу безалкогольного енергетичного напою, стверджуючи, що в Україні нібито прийнято новий закон, який забороняє продаж таких товарів особам до 18 років.

Що кажуть юристи

Фахівці одностайно підтвердили, що відмова у продажу енергетиків неповнолітнім є незаконною. Юрист Владислав Дерій зауважив, що законопроєкт №5822, який мав би запровадити таку заборону, досі не прийнятий Верховною Радою.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що доки документ не підписаний Президентом і не опублікований, торговельні мережі не мають права обмежувати продаж напою за віковим цензом.

Чи обмежений продаж енергетиків в Україні

На сьогодні в Україні не існує загальнонаціональної заборони на продаж безалкогольних енергетичних напоїв підліткам. Будь-які посилання касирів на "нові закони" або внутрішні розпорядження супермаркету суперечать чинному законодавству та праву на публічний договір купівлі-продажу.

Якщо у магазині відмовляють у продажу такого товару, покупцям радять писати скаргу адміністратору та повідомляти про порушення прав споживача до Держпродспоживслужби.

Раніше "Телеграф" писав, як в "АТБ" можуть покарати за крадіжку товару.