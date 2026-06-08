Украинцы не останавливаются: новая волна анекдотов об "АТБ"

Шутки, которые поймет каждый покупатель

Сеть супермаркетов "АТБ" уже давно стала частью повседневной жизни украинцев, а ее популярность отразилась не только в привычках покупателей, но и в народных шутках.

В соцсетях и на форумах регулярно появляются новые анекдоты и шутки о посещении магазинов, ситуациях на кассе и обычных бытовых моментах в магазинах сети. "Телеграф" собрал очередную подборку шуток про "АТБ" с нескольких сайтов — "rozdil", "ukr.media", "cikave" и "Україна молода".

Среди них — истории о типичных буднях возле супермаркета. Например, шутка о бомже возле магазина:

"Он тебе пишет: Ты как?

А бомж под АТБ говорил: "Йомайо, мадмуазель, я думал прилет, а это вы с неба упали"".

Не менее популярны и семейные сценки с юмором.

2Лежат дедо с бабкой в постели, баба говорит:

— Мне снился сон, так что я в АТБ.

— А мне, я в постели с двумя женами.

– И я там была?

– Не-е-е, ты была в АТБ ".

Есть и анекдоты о работе кассиров и курьезы в очереди.

"Случай на кассе.

Кассирша: "Слава победителям?"

Очередь дружно: "Героям слава!"

Кассирша: "Простите, я сорт яблок уточняла… "".

Отдельную категорию составляют забавные "бытовые советы" и преувеличение.

"Чтобы приготовить настоящее приворотное зелье, просто купи паштет в АТБ. Там есть все: шкура кабана, когти совы и хвост крысы ".

Также пользователи шутят и о ценах:

"— Сколько стоят ваши мандарины?

— 200 гривен.

— Ого! Я их в АТБ по 100 беру.

— Ну и что? Я их тоже в АТБ по 100 беру".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что кассирша "АТБ" объяснила, почему начинают сканировать товары, если предыдущий покупатель не успел забрать свои.