Украинцы не останавливаются: новая волна анекдотов об "АТБ"
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Шутки, которые поймет каждый покупатель
Сеть супермаркетов "АТБ" уже давно стала частью повседневной жизни украинцев, а ее популярность отразилась не только в привычках покупателей, но и в народных шутках.
В соцсетях и на форумах регулярно появляются новые анекдоты и шутки о посещении магазинов, ситуациях на кассе и обычных бытовых моментах в магазинах сети. "Телеграф" собрал очередную подборку шуток про "АТБ" с нескольких сайтов — "rozdil", "ukr.media", "cikave" и "Україна молода".
Среди них — истории о типичных буднях возле супермаркета. Например, шутка о бомже возле магазина:
"Он тебе пишет: Ты как?
А бомж под АТБ говорил: "Йомайо, мадмуазель, я думал прилет, а это вы с неба упали"".
Не менее популярны и семейные сценки с юмором.
2Лежат дедо с бабкой в постели, баба говорит:
— Мне снился сон, так что я в АТБ.
— А мне, я в постели с двумя женами.
– И я там была?
– Не-е-е, ты была в АТБ ".
Есть и анекдоты о работе кассиров и курьезы в очереди.
"Случай на кассе.
Кассирша: "Слава победителям?"
Очередь дружно: "Героям слава!"
Кассирша: "Простите, я сорт яблок уточняла… "".
Отдельную категорию составляют забавные "бытовые советы" и преувеличение.
"Чтобы приготовить настоящее приворотное зелье, просто купи паштет в АТБ. Там есть все: шкура кабана, когти совы и хвост крысы ".
Также пользователи шутят и о ценах:
"— Сколько стоят ваши мандарины?
— 200 гривен.
— Ого! Я их в АТБ по 100 беру.
— Ну и что? Я их тоже в АТБ по 100 беру".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что кассирша "АТБ" объяснила, почему начинают сканировать товары, если предыдущий покупатель не успел забрать свои.