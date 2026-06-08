Касирка "АТБ" пояснила, чому починають сканувати чужі товари на касі передчасно

Швидкий темп роботи касира нервує покупців

Швидка робота касирів у супермаркетах часто створює ситуації, коли покупці не встигають одразу складати товари й починають хвилюватися, що затримують чергу або роблять щось не так.

Українка під дописом касирки "АТБ" з ніком "luzrik_" у Threads поділилася своїми переживаннями про те, як поводитися на касі, коли покупок багато, а часу для розрахунку здається недостатньо.

За її словами, під час розрахунку вона не встигає швидко скласти покупки в пакет. У результаті продукти вже пробиті, а на стрічку починають викладати речі наступного покупця, що створює додатковий стрес і плутанину.

Жінка зізнається, що через такі ситуації почала нервувати ще більше, адже не хоче затримувати чергу або створювати незручності іншим.

Під дописом відреагувала касирка, яка заспокоїла покупчиню. Вона пояснила, що не варто хвилюватися, адже нічого критичного в такій ситуації немає. За її словами, покупець має право спокійно складати товари, а касир не повинен поспішати зі скануванням наступних товарів.

Що відповіла авторка допису у коментарях

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про звичку покупців, яку касир "АТБ" назвав найбільш дратівливою під час роботи.