Мирно решить не получится и дойдет до беды: какие товары в "АТБ" не стоит есть до покупки

Некоторые товары могут быть расценены как воровство

У многих покупателей хотя бы раз в жизни возник искушение открыть бутылку воды или сока прямо в торговом зале супермаркета, не дойдя до кассы, особенно в жаркую погоду. Однако подобная невнимательность или спешка могут обернуться серьезными неприятностями с охраной и даже правоохранителями.

Что ждет покупателя, случайно съевшего банан или выпившего сок в зале "АТБ"? Об этом корреспонденту "Телеграфа" рассказали в поддержке сети магазина.

Арестуют ли за выпитый сок

По словам представителя компании, употребление продукта до момента его оплаты является нарушением правил. Однако ситуации бывают разные, и сеть предлагает четкий алгоритм действий. Если вы случайно или из-за жажды выпили сок прямо в зале, вы обязаны сохранить пачку (или бутылку) и обязательно оплатить товар на кассе. В таком случае конфликт будет исчерпан.

А вот с весовыми продуктами ситуация гораздо строже. Съесть банан или яблоко в кассу категорически запрещено. Причина проста: цена такого товара пробивается исключительно по его весу. Если вы съедите плод, кассир просто не сможет установить точную стоимость нанесенного ущерба.

Когда зовут полицию

Если покупатель отказывается платить за потребленный товар или речь идет о несанкционированном употреблении весовых продуктов, администрация магазина будет действовать решительно.

"Магазин может обратиться в полицию", — предупреждает представитель "АТБ" Александр.

Он подчеркнул, что поскольку товар не был оплачен, а факт его потребления уже произошел, такие действия покупателя в супермаркете будут официально расцениваться как воровство.

Ранее "Телеграф" писал, что будет, если в "АТБ" разбить бутылку дорогого алкоголя.