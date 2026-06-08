Робота в "АТБ" і "Сільпо" стала вигідніше: де касирам платять понад 40 тисяч гривень

Фактичний дохід може змінюватися завдяки системі преміювання та додатковим виплатам

Українські супермаркети продовжують активно набирати персонал, а рівень зарплат у деяких містах уже перевищує 40 тисяч гривень на місяць. Найбільше можуть заробляти касири та продавці-консультанти у великих містах, тоді як у регіонах суми помітно нижчі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE. Там розповіли, скільки можна заробити в "АТБ" та "Сільпо".

Скільки платять за роботу в "АТБ" у різних областях України

Вакансії касирів та продавців-консультантів у мережі "АТБ" можна знайти на кадрових порталах. За даними оголошень, у Хмельницькому та Рівному працівникам пропонують близько 20 тисяч гривень на місяць. У Тернополі можна розраховувати на 22 тисячі гривень, у Луцьку — на 24 тисячі, а у Львові зарплати сягають 28 тисяч гривень.

Крім конкурентної заробітної плати, працівникам обіцяють своєчасні виплати, офіційне оформлення, комфортний графік роботи та можливість поєднувати роботу з навчанням. Також компанія заявляє про перспективи кар'єрного розвитку та дружню атмосферу в колективі.

Робота в "Сільпо" — скільки можна заробити за місяць

У "Сільпо" рівень доходів традиційно вищий. У Києві касири можуть заробляти від 28 380 до 40 315 гривень залежно від кількості відпрацьованих годин. У Львові зарплатний діапазон ще ширший — від 29 700 до 42 200 гривень на місяць. Саме львівські вакансії наразі є одними з найвигідніших серед оприлюднених пропозицій.

В інших містах зарплати також залишаються конкурентними. У Житомирі працівникам пропонують від 22 651 до 32 175 гривень, у Луцьку — від 22 900 до 32 500 гривень, в Одесі — близько 26 700 гривень, а в Чернігові — від 16 500 до 23 тисяч гривень. При цьому роботодавець зазначає, що фактичний дохід може змінюватися завдяки системі преміювання та додатковим виплатам.

Варто враховувати, що частина вказаних у вакансіях сум нараховується до сплати податків. Тому фактична зарплата, яку працівник отримує на руки, може бути дещо меншою. Водночас навіть після відрахувань багато пропозицій залишаються конкурентними на ринку праці.

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