Комарів як вітром здує: 10 порад, які врятують від настирливих комах на природі

Про деякі з цих порад більшість людей навіть не замислюється

Літо — це час відпочинку на природі, прогулянок і пікніків. Але разом із теплом з’являються й комарі, які можуть зіпсувати вечір на свіжому повітрі.

Щоб уникнути неприємностей, фахівці з "Сleveland Сliniс" рекомендують дотримуватися кількох простих порад, які допоможуть захиститися від настирливих комах.

Як легко позбутися комарів навколо себе

Користуйтеся репелентами

Найефективніший спосіб захисту — спеціальні засоби від комах. Варто обирати репеленти з активними компонентами DEET(N, N-діетил-м-толуамід) або пікаридином і використовувати їх відповідно до інструкції.

Обирайте закритий одяг

Довгі рукави, штани та легкий вільний одяг створюють додатковий бар’єр між шкірою та комарами. Особливо це актуально під час вечірніх прогулянок.

Будьте обережні у сутінках

Найбільшу активність комарі проявляють після заходу сонця та до світанку. Саме в цей час варто посилити захист або за можливості скоротити перебування надворі.

Не залишайте стоячу воду

Комарі відкладають яйця у воді. Відра, дитячі басейни, піддони для квітів чи забиті водостоки можуть стати місцем їхнього розмноження.

Витирайте піт

Після фізичних навантажень людина стає привабливішою для комарів. Піт і тепло тіла допомагають комахам швидше знаходити свою жертву.

Відмовтеся від сильних ароматів

Парфуми, ароматизовані креми та лосьйони можуть привертати увагу комарів. Перед поїздкою на природу краще обирати засоби без запаху.

Захищайте оселю

Тримайте вікна та двері зачиненими або використовуйте москітні сітки. Це допоможе не допустити появи комарів у будинку.

Використовуйте москітні сітки

Якщо ви ночуєте на природі або відпочиваєте біля водойм, сітка над спальним місцем стане надійним захистом від комах.

Увімкніть вентилятор

Комарам складно літати при сильному русі повітря. Вентилятор на терасі чи балконі може суттєво зменшити їхню кількість поруч із вами.

Слідкуйте за чистотою смітників

Сміттєві баки та контейнери можуть приваблювати різних комах. Регулярне прибирання та щільно закриті кришки допоможуть уникнути цієї проблеми.

Як захиститись від комарів. Фото: згенероване ШІ

Дотримання цих простих порад не гарантує повного зникнення комарів, але допоможе значно зменшити кількість неприємних укусів і зробити літній відпочинок комфортнішим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є альтернативи москітним сіткам у 2026.