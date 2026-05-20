Москітні сітки більше не потрібні: які є альтернативи у 2026

Ці лайфхаки дуже прості, але ефективні

Комарі — не найприємніші "гості" влітку, які заважають не тільки на вулиці, але й в оселі. Захистити свій дім від них можна не лише за допомогою москітних сіток.

Є кілька рішень, які працюють не менш ефективно.

Альтернативи москітним сіткам

Кондиціонер або вентилятор: комарі погано переносять сильний рух повітря, тому звичайний вентилятор або кондиціонер може стати простим способом зменшити їхню активність у кімнаті. Особливо зручно вночі — достатньо увімкнути режим на мінімальну потужність або таймер.

Лимон із гвоздикою: старий домашній метод, який досі використовують. Половинку лимона проколюють гвоздикою, і різкий аромат відлякує комах. Це простий варіант, коли під рукою немає інших засобів і потрібно швидко зменшити кількість комарів у кімнаті.

Як відлякати комарів за допомогою простого способу. Фото: згенероване ШІ

