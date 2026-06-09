Комаров как ветром сдует: 10 советов, которые спасут от назойливых насекомых на природе

О некоторых из этих советов большинство людей даже не задумываются

Лето – это время отдыха на природе, прогулок и пикников. Но вместе с теплом появляются комары, которые могут испортить вечер на свежем воздухе.

Чтобы избежать неприятностей, специалисты из "Сleveland Сliniс" рекомендуют соблюдать несколько простых советов, которые помогут защититься от назойливых насекомых.

Как легко избавиться от комаров вокруг себя

Пользуйтесь репеллентами

Самый эффективный способ защиты – специальные средства от насекомых. Следует выбирать репелленты с активными компонентами DEET(N,N-диэтил-м-толуамид) или пикаридином и использовать их в соответствии с инструкцией.

Выбирайте закрытую одежду

Длинные рукава, брюки и легкая свободная одежда создают дополнительный барьер между кожей и комарами. Особенно это актуально во время вечерних прогулок.

Будьте осторожны в сумерках

Наибольшую активность комары проявляют после заката и до рассвета. Именно в это время следует усилить защиту или по возможности сократить пребывание на улице.

Не оставляйте стоячую воду

Комары откладывают яйца в воде. Ведра, детские бассейны, цветочные поддоны или забитые водостоки могут стать местом их размножения.

Вытирайте пот

После физических нагрузок человек становится более привлекательным для комаров. Пот и тепло тела помогают насекомым побыстрее находить свою жертву.

Откажитесь от сильных ароматов

Духи, ароматизированные кремы и лосьоны могут привлекать комаров. Перед поездкой на природу лучше выбирать средства без запаха.

Защищайте дом

Держите окна и двери закрытыми или используйте москитные сетки. Это поможет не допустить появления комаров в доме.

Используйте москитные сетки

Если вы ночуете на природе или отдыхаете у водоемов, сетка над спальным местом станет надежной защитой от насекомых.

Включите вентилятор

Комарам сложно летать при сильном движении воздуха. Вентилятор на террасе или балконе может существенно снизить их количество рядом с вами.

Следите за чистотой свалки

Мусорные баки и контейнеры могут привлекать разных насекомых. Регулярная уборка и плотно закрытые крышки помогут избежать этой проблемы.

Как защититься от комаров. Фото: сгенерированное ИИ

Соблюдение этих простых советов не гарантирует полного исчезновения комаров, но поможет значительно снизить количество неприятных укусов и сделать летний отдых более комфортным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть альтернативы москитным сеткам в 2026 году.