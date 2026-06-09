Можна одночасно охолодити кімнату й висушити білизну: простий лайфхак із простирадлом

Спека у квартирі більше не буде проблемою

Літо приносить спеку й довгі сонячні дні, через що в оселі часто стає душно і некомфортно. Водночас охолодити житло можна без кондиціонера, використовуючи прості та доступні методи.

Один із найвідоміших способів — використання вологої тканини. Що с нею робити, написали в "Galaxus".

Рушник або простирадло змочують холодною водою, відтискають і розвішують у кімнаті або біля вікна. Під час випаровування волога забирає тепло з повітря, завдяки чому температура в приміщенні знижується на кілька градусів.

Мокрий рушник висить біля вікна. Фото: згенероване ШІ

Такий метод не замінює кондиціонер повністю, але може дати відчутний ефект у спекотні дні. Водночас варто враховувати, що підвищена вологість у кімнаті може створювати дискомфорт і сприяти появі цвілі, тому використовувати цей спосіб слід обережно.

Додатково експерти радять прибирати з кімнати килими влітку, адже вони утримують тепло, тоді як гола підлога здається прохолоднішою, коли ходиш по ній босоніж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про інші способи охолодження квартири без кондиціонера чи вентилятора.