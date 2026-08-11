Скільки потрібно заробляти сімʼї у 2026 році для нормального життя: ШІ назвав суму

Скільки грошей потрібно, щоб не економити на їжі

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Українській родині з двох дорослих та однієї дитини для нормального життя у 2026 році необхідно мати мінімум 55–60 тис. грн чистого доходу на місяць. Тобто 55 тисяч — це нижня межа, за якої сім'я вже може не рахувати кожну гривню на їжу, дозволяти собі хоча б якісь розваги та мати невеликий фінансовий запас.

Про це "Телеграфу" розповів Chat GPT. Найбільше грошей в його розрахунку йде на харчування та оренду житла.

Вартість оренди залежить від міста

Цифровий розум зазначив, що ціни на квартири залежать від міста. Наприклад, на початку 2026 року середня оренда однокімнатної квартири становила близько 15 тис. грн у Києві, 16,5 тис. у Львові, 11 тис. у Дніпрі та 12,3 тис. у Чернівцях.

Є й оцінки, за якими у Києві середня оренда однокімнатної квартири вже доходила приблизно до 23 тис. грн, тобто реальний бюджет сім'ї дуже залежатиме від міста та конкретного житла.

"Тому я б для розрахунку не брав найдешевшу квартиру, а заклав приблизно 13–15 тисяч", – написав штучний інтелект.

Якщо не відмовлятися від необхідних продуктів: скільки коштує харчування на місяць

Нейромережа заклала на харчування 20 тисяч грн, зазначивши, що це не означає ресторанне меню, але й не економрежим, коли людина відмовляється від нормальної кави заради того, щоб вкластися в бюджет.

Йдеться про повноцінний раціон із:

м'ясом та рибою;

овочами та фруктами;

молочними продуктами;

крупами;

яйцями;

якісним хлібом;

солодощами та снеками в розумній кількості.

"І тут показово, що офіційний прожитковий мінімум у 2026 році — 3 209 грн на одну особу, а для працездатної людини — 3 328 грн. Але ці цифри очевидно не описують реальну вартість комфортного життя сім'ї", – зазначив ШІ.

Проїзд на сімʼю вартуватиме не одну тисячу

Модель зауважила, що навіть якщо користуватися переважно громадським транспортом, проїзд для родини на місяць обійдеться у 2,5–3 тис. грн.

"Для прикладу, у Києві з 15 липня 2026 року разова поїздка коштує 30 грн", – уточнив ШІ.

Скілько грошей потрібно для родини з дитиною. Інфографіка: "Телеграф"

Дозвілля теж коштує грошей

Chat GPT вважає, що принципово важливо — залишити гроші на життя. Якщо після оплати квартири, продуктів і комуналки у сім'ї залишається 500–1000 грн на місяць на розваги, це не можна назвати комфортним життям.

"Я б заклав хоча б 3–4 тисячі гривень на дозвілля: сходити в кафе, кіно, на виставу, купити щось приємне без відчуття, що після цього доведеться економити на продуктах", – написав він.

Висновок

Цифровий розум підрахував, якої суми вистачить на життя сімʼї з двох дорослих та дитини, якщо економити буквально на усьому, а при яких доходах грошей досить, щоб поїхати у відпустку та навіть відкласти.

Він надав таку градацію:

40–45 тис. грн — сім'я може прожити, але доведеться економити й постійно стежити за бюджетом.

55–60 тис. грн — мінімум для відносно нормального життя: оренда, хороше харчування, транспорт, дитина, базове дозвілля і невеликий запас.

65–75 тис. грн — вже значно комфортніше: можна регулярно відпочивати, купувати одяг/техніку без стресу, ходити до кафе, відкладати гроші.

80+ тис. грн — сім'я вже може не просто "закривати місяць", а нормально формувати заощадження та дозволяти собі великі покупки або відпустку.

"Я б назвав 60 000 грн чистими на місяць мінімальним доходом сім'ї з однією дитиною у 2026 році, якщо сім'я орендує житло і хоче жити нормально, а не виживати. При цьому для Києва чи Львова я б підняв планку до 65–70 тисяч грн, а для дешевшого обласного центру — 50–55 тисяч", – зауважив ШІ.

Він акцентував, що це сукупний дохід сім'ї, а не зарплата одного з батьків. Наприклад, 30 + 30 тис. грн на руки — це вже той самий рівень у 60 тисяч.

Раніше колишній віцепрем'єр-міністр, міністр праці та соціальної політики України Павло Розенко озвучив "Телеграфу" суму пенсії, яку він вважає достатньою для нормального життя.