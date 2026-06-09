Собаку можуть забрати назавжди: за що власникам тварин загрожують багатотисячні штрафи

Навіть звичайний вигул без повідка або недбале ставлення може обернутися серйозними санкціями.

Домашній улюбленець – це не лише радість, а й відповідальність. За порушення правил утримання та вигулу собак і котів українцям можуть виписати штрафи на тисячі гривень, а в окремих випадках тварину навіть можуть вилучити за рішенням суду. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Жорстокість карається законом

Найсуворіше закон карає за жорстоке поводження з тваринами. Під цим поняттям маються на увазі дії або бездіяльність, які завдають тварині болю, страждань або створюють загрозу для її життя та здоров'я. Наприклад, небезпечне залишення домашнього улюбленця без догляду може обернутися штрафом від 3400 до 5100 гривень.

Якщо ж аналогічне порушення повторюється протягом року або стосується двох і більше тварин, покарання стає жорсткішим. У такому випадку штраф може зрости до 8500 гривень, а також можливий адміністративний арешт строком до 15 діб. Крім того, суд має право ухвалити рішення про вилучення чи конфіскацію тварини.

Окремо передбачена відповідальність за порушення правил утримання собак і котів. Йдеться про утримання тварин у заборонених місцях або недотримання встановлених вимог щодо догляду за ними. Також штрафи можуть накладати за порушення місцевих правил благоустрою.

Власникам тварин слід бути уважними на прогулянках

Безпечний вигул

Не менш поширене порушення — вигул собак без повідка або намордника там, де він є обов'язковим. За це власнику загрожує штраф від 170 до 340 гривень.

Якщо ж таке порушення повториться протягом року, сума стягнення зросте до 510 гривень. У багатьох громадах також карають за неприбрані екскременти домашніх тварин у громадських місцях.

Серйозніші наслідки чекають на власників, якщо їхня тварина завдала шкоди людині або чужому майну. У такому випадку штраф може становити від 1700 до 3400 гривень, а суд може ухвалити рішення про конфіскацію тварини. Також власник зобов'язаний компенсувати матеріальні та моральні збитки потерпілим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які породи собак вважаються небезпечними і за що їхніх власників можуть покарати штрафом.