Мільйонерка з "мажорним" сином: що відомо про проректорку ВНАУ Лутковську

Дороге майно зʼявлялося не лише у самої проректорки, а й у її сина та матері

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20-річний Назар Лутковський, син проректорки Вінницького національного аграрного університету Світлани Лутковської, за два роки після повноліття став власником майна, ринкова вартість якого, за оцінками, перевищує 400 тисяч доларів. При цьому ще у 2024 році, коли хлопець був зазначений у декларації матері, у нього офіційно не було ані автомобілів, ані нерухомості, ані доходів. Після того, як Назар зник із декларацій Лутковської, на нього оформили дорогі автомобілі, мотоцикл, квартиру в Києві та земельні ділянки.

Про це повідомляє "Телеграф" у матеріалі: 18-річний студент хизувався машиною за $100 тисяч: як його матір-проректорка приховала статки від НАЗК. Як йдеться у матеріалі, у 2025 році НАЗК виявило у декларації Лутковської за 2023 рік недостовірні відомості на 8 млн грн. Зокрема, йдеться про невказану 107-метрову квартиру у Вінниці та автомобіль Haval H6 2022 року випуску.

Світлана Лутковська/ Сторінка Лутковської в соцмережі

За поясненням Лутковської — вона взяла в борг 13 чималих сум у гривні і за ці кошти придбала автівку, та суми були менші за порогові, от в декларацію і не потрапили. Цікаво, що при перевірці доходів НАЗК виявило, що деякі позичальники за останні 24 роки заробили 117 тисяч гривень, а позичили — 110 тисяч.

Під час перевірки також виникли питання до джерел коштів, які проректорка вносила на свої банківські рахунки. За даними НАЗК, у 2023 році вона неодноразово поповнювала рахунки значними сумами готівки та в євро. Лутковська пояснила походження цих коштів тим, що отримала їх від свого батька. Водночас перевірка встановила, що з 1998 року до своєї смерті у лютому 2023 року він офіційно отримав загалом 404 тис. грн доходів. Лутковська ж внесла готівкою на один з рахунків тільки в червні 2023 295 тисяч гривень, а жовтні — майже 500 тисяч. Були й інші поповнення.

Що відомо про статки родини Лутковської та її кар'єру

Довідково: Світлана Лутковська народилась у 1986 році на Вінниччині. Працювала на різних посадах, пов'язаних з ВНАУ — від заступниці директора з виховної роботи технологічно-промислового коледжу до директорки бібліотеки, а потім і вище. В 2019 році її не обрали у Верховну Раду.

Світлана Лутковська працює у керівництві ВНАУ та публічно підтримує ректора університету Григорія Калетніка. Співрозмовники видання називають її членкинею його команди, а саме Калетніка пов’язують із її політичним зростанням та призначенням кураторкою від "Зе!Команди" у Вінницькій області у 2019 році.

Світлану Лутковську у 2019 році призначили кураторкою від "Зе!Команди" у Вінницькій області. Скриншот ФБ-сторінки

Світлана Лутковська

Григорій Калетнік раніше був нардепом-регіоналом та його родина впливова і за межами Вінниччини. Зокрема, син — Ігор Калетник ексголова Державної митної служби, за часів Януковича був першим віцеспікером Верховної Ради.

Коли її призначили кураторкою — Лутковська заробляла близько 20 тисяч гривень на місяць. Після цього — вона побудувала кар'єру, а її родина придбала коштовне майно. Після того як син Лутковської Назар досяг повноліття і перестав фігурувати в її деклараціях, на нього були оформлені BMW M8 2021 року — фото з цією машиною Назар публікував у 2024 році, тож вона мала б бути в декларації, BMW X5 2021 року, мотоцикл Ducati Streetfighter V4 S 2024 року, квартира та паркомісце в київському ЖК "Златоустівський", а також шість земельних ділянок у Вінницькій області.

Крім того, за даними видання, наприкінці 2023 року мати Світлани Лутковської Марія Поляк придбала Mercedes-Benz GLC-Class 220D 2023 року випуску. Того ж року на пенсіонерку зареєстрували ФОП і оформили ТОВ "Всесвіт-Агро".

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