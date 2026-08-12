Помідори незвичного кольору виростила українка: їхній сік теж фіолетовий (фото)

Українка показала темно-фіолетові плоди зі своїх грядок

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Звичайними помідорами вже нікого не здивуєш, але цей урожай точно привертає увагу. Українка показала у Threads плоди незвичного сорту, які мають яскраву особливість — їхній колір дивує не лише зовні.

Йдеться про томати сорту The Purple Tomato, також відомого як Empress. На опублікованих фото стиглі плоди мають насичений темно-фіолетовий відтінок, причому незвичний колір зберігається і всередині помідора.

Цікаво, що спочатку плоди виглядають цілком звично — вони ростуть зеленими, як і більшість інших помідорів. Однак у міру дозрівання під сонячним промінням їхня шкірка поступово змінює колір і стає темно-фіолетовою.

Незвичайний зовнішній вигляд робить такі томати цікавими для тих, хто любить експериментувати на городі та вирощувати рідкісні сорти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ваші помідори можуть бути несмачними через поширені помилки. На смак урожаю впливають сорт, ґрунт, кількість сонячного світла, поживні речовини та навіть час, коли плоди зривають. Однак увагу потрібно звернути й на інші "проблемні" місця.