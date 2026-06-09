Собаку могут отобрать навсегда: за что владельцам животных грозят многотысячные штрафы
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Даже обычный выгул без поводка или небрежное отношение может обернуться серьезными санкциями.
Домашний любимец – это не только радость, но и ответственность. За нарушение правил содержания и выгула собак и кошек украинцам могут выписать штрафы на тысячи гривен, а в отдельных случаях животное могут даже изъять по решению суда. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Жестокость наказывается законом
Суровее всего закон наказывает за жестокое обращение с животными. Под этим понятием подразумеваются действия или бездействие, которые причиняют животному боль, страдания или создают угрозу для его жизни и здоровья. Например, опасное оставление домашнего любимца без присмотра может обернуться штрафом от 3400 до 5100 гривен.
Если же аналогичное нарушение повторяется в течение года или касается двух и более животных, наказание ужесточается. В таком случае штраф может возрасти до 8500 гривен, а также возможный административный арест сроком до 15 суток. Кроме того, суд вправе принять решение об изъятии или конфискации животного.
Отдельно предусмотрена ответственность за нарушение правил содержания собак и кошек. Речь идет о содержании животных в запрещенных местах или несоблюдении установленных требований по уходу за ними. Также штрафы могут налагаться за нарушение местных правил благоустройства.
Безопасный выгул
Не менее распространенное нарушение — выгул собак без поводка или намордника там, где он обязателен. За это владельцу грозит штраф от 170 до 340 гривен.
Если такое нарушение повторится в течение года, сумма взыскания возрастет до 510 гривен. Во многих общинах также наказывают за неубранные экскременты домашних животных в общественных местах.
Более серьезные последствия ждут собственников, если их животное нанесло вред человеку или чужому имуществу. В таком случае штраф может составлять от 1700 до 3400 гривен, а суд может принять решение о конфискации животных. Также собственник обязан компенсировать материальный и моральный ущерб потерпевшим.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие породы собак считаются опасными и за что их владельцев могут наказать штрафом.