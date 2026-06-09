Собаку могут отобрать навсегда: за что владельцам животных грозят многотысячные штрафы

Даже обычный выгул без поводка или небрежное отношение может обернуться серьезными санкциями.

Домашний любимец – это не только радость, но и ответственность. За нарушение правил содержания и выгула собак и кошек украинцам могут выписать штрафы на тысячи гривен, а в отдельных случаях животное могут даже изъять по решению суда. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Жестокость наказывается законом

Суровее всего закон наказывает за жестокое обращение с животными. Под этим понятием подразумеваются действия или бездействие, которые причиняют животному боль, страдания или создают угрозу для его жизни и здоровья. Например, опасное оставление домашнего любимца без присмотра может обернуться штрафом от 3400 до 5100 гривен.

Если же аналогичное нарушение повторяется в течение года или касается двух и более животных, наказание ужесточается. В таком случае штраф может возрасти до 8500 гривен, а также возможный административный арест сроком до 15 суток. Кроме того, суд вправе принять решение об изъятии или конфискации животного.

Отдельно предусмотрена ответственность за нарушение правил содержания собак и кошек. Речь идет о содержании животных в запрещенных местах или несоблюдении установленных требований по уходу за ними. Также штрафы могут налагаться за нарушение местных правил благоустройства.

Владельцам животных следует быть внимательными на прогулках

Безопасный выгул

Не менее распространенное нарушение — выгул собак без поводка или намордника там, где он обязателен. За это владельцу грозит штраф от 170 до 340 гривен.

Если такое нарушение повторится в течение года, сумма взыскания возрастет до 510 гривен. Во многих общинах также наказывают за неубранные экскременты домашних животных в общественных местах.

Более серьезные последствия ждут собственников, если их животное нанесло вред человеку или чужому имуществу. В таком случае штраф может составлять от 1700 до 3400 гривен, а суд может принять решение о конфискации животных. Также собственник обязан компенсировать материальный и моральный ущерб потерпевшим.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие породы собак считаются опасными и за что их владельцев могут наказать штрафом.