"Київстар" відключить популярну послугу в трьох областях. Кого стосується та що робити
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Йдеться про певні населені пункти на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Хмельниччині
З 18 серпня 2026 року "Київстар" у деяких населених пунктах трьох областей відключить 3G. Ці частоти будуть використані для розвитку швидшого 4G в рамках чергового етапу модернізації мобільної мережі.
Як пояснили на сайті "Київстар", оператор виводить з експлуатації застарілі технології, аби покращити роботу. В планах — поширення 5G-зв'язку на всю територію України.
Де 4G повністю замінить 3G з 18 серпня
- Дніпропетровська область: Кривий Ріг, Криворізький район
- Івано-Франківська область: Городенка, Долина, Снятин, а також Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони
- Хмельницька область: Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, а також Кам'янець-Подільський, Хмельницький і Шепетівський райони
Як перейти на 4G — інструкція
Щоб перейти з 3G на 4G, технологію потрібно активувати на телефоні. Потрібно зробити такі кроки:
На Android
- Виберіть пункт "Налаштування"
- У налаштуваннях виберіть пункт "Підключення"
- Виберіть пункт "Мобільні мережі"
- Виберіть пункт "Тип мережі"
- Виберіть режим мережі, в описі якого є "4G" або "LTE"
На IOS
- Зайдіть у "Параметри"
- Виберіть "Стільникові дані"
- Активуйте "Стільникові дані"
- Автоматично підтягнеться мережа, доступна для вашого телефону
"Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, ви можете без додаткової плати замінити її на USIM, при цьому ваш номер не зміниться — для цього завітайте до найближчого магазину Київстар", — зазначили у мережі.
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