"Київстар" відключить популярну послугу в трьох областях. Кого стосується та що робити

Йдеться про певні населені пункти на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Хмельниччині

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З 18 серпня 2026 року "Київстар" у деяких населених пунктах трьох областей відключить 3G. Ці частоти будуть використані для розвитку швидшого 4G в рамках чергового етапу модернізації мобільної мережі.

Як пояснили на сайті "Київстар", оператор виводить з експлуатації застарілі технології, аби покращити роботу. В планах — поширення 5G-зв'язку на всю територію України.

Де 4G повністю замінить 3G з 18 серпня

Дніпропетровська область: Кривий Ріг, Криворізький район

Кривий Ріг, Криворізький район Івано-Франківська область: Городенка, Долина, Снятин, а також Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони

Городенка, Долина, Снятин, а також Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони Хмельницька область: Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, а також Кам'янець-Подільський, Хмельницький і Шепетівський райони

Як активувати на телефоні 4G. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як перейти на 4G — інструкція

Щоб перейти з 3G на 4G, технологію потрібно активувати на телефоні. Потрібно зробити такі кроки:

На Android

Виберіть пункт "Налаштування" У налаштуваннях виберіть пункт "Підключення" Виберіть пункт "Мобільні мережі" Виберіть пункт "Тип мережі" Виберіть режим мережі, в описі якого є "4G" або "LTE"

На IOS

Зайдіть у "Параметри" Виберіть "Стільникові дані" Активуйте "Стільникові дані" Автоматично підтягнеться мережа, доступна для вашого телефону

"Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, ви можете без додаткової плати замінити її на USIM, при цьому ваш номер не зміниться — для цього завітайте до найближчого магазину Київстар", — зазначили у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, в якому випадку ваш мобільний номер можуть віддати іншим людям. Як цього уникнути.