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"Київстар" відключить популярну послугу в трьох областях. Кого стосується та що робити

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Оператор заздалегідь попередив про зміни Новина оновлена 11 серпня 2026, 09:06
Оператор заздалегідь попередив про зміни. Фото Колаж "Телеграф"

Йдеться про певні населені пункти на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Хмельниччині

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З 18 серпня 2026 року "Київстар" у деяких населених пунктах трьох областей відключить 3G. Ці частоти будуть використані для розвитку швидшого 4G в рамках чергового етапу модернізації мобільної мережі.

Як пояснили на сайті "Київстар", оператор виводить з експлуатації застарілі технології, аби покращити роботу. В планах — поширення 5G-зв'язку на всю територію України.

Де 4G повністю замінить 3G з 18 серпня

  • Дніпропетровська область: Кривий Ріг, Криворізький район
  • Івано-Франківська область: Городенка, Долина, Снятин, а також Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони
  • Хмельницька область: Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, а також Кам'янець-Подільський, Хмельницький і Шепетівський райони
Як активувати на телефоні 4G
Як активувати на телефоні 4G. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як перейти на 4G — інструкція

Щоб перейти з 3G на 4G, технологію потрібно активувати на телефоні. Потрібно зробити такі кроки:

На Android

  1. Виберіть пункт "Налаштування"
  2. У налаштуваннях виберіть пункт "Підключення"
  3. Виберіть пункт "Мобільні мережі"
  4. Виберіть пункт "Тип мережі"
  5. Виберіть режим мережі, в описі якого є "4G" або "LTE"

На IOS

  1. Зайдіть у "Параметри"
  2. Виберіть "Стільникові дані"
  3. Активуйте "Стільникові дані"
  4. Автоматично підтягнеться мережа, доступна для вашого телефону

"Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, ви можете без додаткової плати замінити її на USIM, при цьому ваш номер не зміниться — для цього завітайте до найближчого магазину Київстар", — зазначили у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, в якому випадку ваш мобільний номер можуть віддати іншим людям. Як цього уникнути.

Теги:
#Мобільний зв'язок #Київстар #4G