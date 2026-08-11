У центрі Львова здають квартиру менше ніж за 10 тисяч: як виглядає житло та в чому підвох

Однокімнатне житло здають у триповерховому австрійському будинку

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Дешева квартира у Львові існує навіть в центрі міста — на сайті оголошень з'явилася пропозиція оренди однокімнатної квартири на вулиці Коперника.

Це історичний центр — ця ціна виглядає нетипово низькою: в актуальних оголошеннях квартири на Коперника пропонують переважно за 15–35 тис. гривень на місяць.

Скриншот оголошення про квартиру у Львові за 8500 грн

Ціни оренди квартири в центрі Львова (вулиця Коперника)

Що відомо про квартиру

Площа квартири — 29 кв. м, вона розташована на першому поверсі триповерхового австрійського будинку. Житло має індивідуальне газове опалення, санвузол з ванною, Wi-Fi, меблі, пластикові вікна, пральну машину та бойлер. В оголошенні також зазначено, що під час блекаутів продовжують працювати опалення, інтернет і водопостачання.

Водночас квартира має житловий стан, а не сучасний ремонт, тож умови специфічні. Кухня займає 8 кв. м. Автор оголошення зазначає, що власник готовий поселити студентів, а квартира вже вільна для заселення.

Індивідуальне опалення в квартирі/OLX

Кухня в квартирі/ OLX

Бойлер над ванною/ OLX

Ціни на оренду у Львові

Вартість оренди у Львові — на другому місці в Україні. Медіана ціни однокімнатної квартири 21 тисяча гривень, проте знайти дешевші варіанти можна, та вони не будуть надто комфортні.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядають квартири під дешеву оренду в найдорожчому місті країни — Ужгороді. Трикімнатну квартиру можна знайти за 12 тисяч гривень, а будинок і того дешевше, проте є важлива умова.